因戲生愛？ 《0課時是Inssa Time》未播先有喜：X1金佑錫&姜娜言突爆戀情，男方10天後入伍

據韓媒News1獨家報導，男團UP10TION和X1出身的金佑錫（原譯金宇碩）與演員姜娜言在合作拍攝《0課時是Inssa Time》時互生情愫，發展為戀人，而金佑錫即將在11月4日入伍。

網劇《0課時是Inssa Time》是一部青少年秘密羅曼史，講述一位邊緣人成為匿名社群應用程式「Inssa Time」管理者，從而獲知全校所有學生的秘密，加入了一直渴望的人氣王群體後發生的故事。



金佑錫飾演人氣最高的學生「姜宇彬」，身為大型企劃公司練習生，被所有學生推崇為完美的存在。 姜娜言飾演渴望成為人氣王的「金智恩」。



對於戀情傳聞，金佑錫所屬社目前表示正在確認。

金佑錫作為UP10TION和X1成員活動期間獲得大眾喜愛，2020年SOLO出道並出演戲劇《Twenty-Twenty》開啟演員生涯，之後陸續出演《不可殺：永生之靈》《Finland Papa》等作品，以穩定的演技逐步鞏固了作為演員的地位。在去年公開的U+ Mobile TV劇集《夜幕降臨》中，他主導了青春驚悚劇的情節，演技備受認可。金佑錫將於11月4日開始服兵役，明日（26日）即將舉辦入伍前最後一次粉絲見面會。



姜娜言在2022年透過tvN劇集《Blind》出道，並在《浪漫速成班》中飾演「方秀雅」一角，成功引起觀眾關注，隨後在tvN《九尾狐傳1938》《不可能的婚禮》中展露頭角，最近在TVING原創劇《金字塔遊戲》中飾演「任藝琳」，深受好評。



▽《0課時是Inssa Time》將於11月10日通過TVING等OTT平台播出。



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