韓媒爆(G)I-DLE小娟「不續約」！CUBE娛樂立即回應：正在討論中，會盡快傳達好消息

今日（25），據韓媒 xportsnews 報導，(G)I-DLE 小娟最近與CUBE娛樂就續約問題進行討論，但最終未能成功，將在合約到期之後離開CUBE娛樂。

CUBE娛樂也立即回應：「現在與(G)I-DLE 小娟簽訂的專屬合約到期是事實，但是正在繼續討論續約問題。世界巡演等已經預定的日程將不受續約與否的影響進行。」還表示將通過與藝人發展、真誠的協商，盡快傳達好消息。



8月，小娟在 (G)I-DLE 首爾演唱會上，在個人舞台中演唱了個人單曲〈Is this bad b***** number？〉，還唱到「C8，11月合約結束，誰敢阻攔我」的歌詞，引發熱烈討論。當時 CUBE 娛樂：「不知道 SOLO 舞台的具體內容。」小娟也發表自己的立場表示：「我沒有撒謊也沒有刻意隱瞞公司，彩排也在大家面前展現數十次，是大家一起打造的舞台。」引發與經紀公司不和的傳聞。



（延伸閱讀：CUBE娛樂回應(G)I-DLE小娟「合約結束舞台」：公司事先已知曉，正在和平商討續約中）

在這種情況下，業界還傳出小娟將與HYBE娛樂旗下的廠牌KOZ娛樂簽訂專屬合約的傳聞，KOZ娛樂方面回應：「小娟與KOZ並無關聯。」

另外，(G)I-DLE 這次的《 (G)I-DLE WORLD TOUR 'iDOL'》演唱會從首爾展開，目前已經進行超過一半的場次，接下來剩下澳門、墨爾本、雪梨的場次，她們將在結束預定的世界巡演後確定是否續約。



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