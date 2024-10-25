《愛過之後來臨的》結局先公開：潤吾時隔五年終於接電話！影片已破12萬觀看

由李世榮與坂口健太郎主演之韓日跨國戲劇《愛過之後來臨的》，今晚（25日）將迎來大結局，韓方平台Coupang Play已公開第6集結局先公開片段。

片段內容疑似是接在第5集結尾後，崔紅（李世榮 飾）終於下定決心和青木潤吾（坂口健太郎 飾）復合，但撞見對方與小林環奈（中村杏 飾）並肩喝酒。潤吾想對小紅解釋，從出版社編輯那取得了小紅的手機號碼，正巧，小紅先打來了。



還記得五年前小紅為何和潤吾分手嗎？潤吾總是讓小紅感到孤獨，最忍無可忍的是潤吾不是失約就是搞失蹤不接電話，五年後的此時，潤吾終於肯接電話了！小紅表示自己只是因為無法送機，所以打電話打聲招呼、說聲謝謝，潤吾則提出想見面、想解開誤會，說環奈只是跟著他來的責任編輯而已，「哪怕是現在也想見面好好解開，特別是過去的事情，拜託了，小紅」。「現在在哪裡？」小紅擦掉臉頰滑落的眼淚。



▼先公開影片，短短8小時已破12萬觀看，湧入近700則留言，足見人氣之高



原本看結局預告，有網友擔心結局是不是就停在打電話，但從先公開片段看來應該還有後續，網友已開始幻想能出第二季、第三季甚至是第四季，希望能看到兩人婚後生活，也有人覺得結局就算老套也沒關係，絕對要是復合的幸福結局。從預告到先公開片段，大家都在說「潤吾終於接電話了」，有網友直言：「討人厭的不接電話習慣現在完全改掉了顆顆顆顆顆顆顆。」也有網友覺得潤吾喊「小紅」的語氣還是憶如既往溫柔，「要融化了」。

《愛過之後來臨的》結局，香港觀眾於今晚8時15分可至「黃Viu煲劇平台」免費收看。



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