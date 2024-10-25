因戏生爱？ 《0课时是Inssa Time》未播先有喜：主演金佑锡&姜娜言突爆恋情，男方10天后入伍

据韩媒News1独家报导，男团UP10TION和X1出身的金佑锡（原译金宇硕）与演员姜娜言在合作拍摄《0课时是Inssa Time》时互生情愫，发展为恋人。 金佑锡即将在11月4日入伍。

网剧《0课时是Inssa Time》是一部青少年秘密罗曼史，讲述一位边缘人成为匿名社群应用程式「Inssa Time」管理者，从而获知全校所有学生的秘密，加入了一直渴望的人气王群体后发生的故事。



金佑锡饰演人气最高的学生「姜宇彬」，身为大型企划公司练习生，被所有学生推崇为完美的存在。 姜娜言饰演渴望成为人气王的「金智恩」。



对於恋情传闻，金佑锡所属社目前表示正在确认。

金佑锡作为UP10TION和X1成员活动期间获得大众喜爱，2020年SOLO出道并出演戏剧《Twenty-Twenty》开启演员生涯，之后陆续出演《不可杀：永生之灵》《Finland Papa》等作品，以稳定的演技逐步巩固了作为演员的地位。 在去年公开的U+ Mobile TV剧集《夜幕降临》中，他主导了青春惊悚剧的情节，演技备受认可。 金佑锡将於11月4日开始服兵役，明日（26日）即将举办入伍前最后一次粉丝见面会。



姜娜言在2022年通过tvN剧集《Blind》出道，并在《浪漫速成班》中饰演「方秀雅」一角，成功引起观众关注，随后在tvN《九尾狐传1938》《不可能的婚礼》中展露头角，最近在TVING原创剧《金字塔游戏》中饰演「任艺琳」，深受好评。



▽《0课时是Inssa Time》将於11月10日通过TVING等OTT平台播出。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻