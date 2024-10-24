SEVENTEEN成員THE 8對追星粉絲的真摯提醒：不要把我們放在你們的第一位！

THE 8（徐明浩）一席人間清醒的話，希望能點醒更多正在追星的粉絲，人生的優先到底是什麼？給出了他心中的答案。

SEVENTEEN 官方 youtube 頻道更新了以[TEA 8]為主題的影片，成員THE 8泡茶，並與Vernon一起品嚐，也一同讀出來自粉絲CARAT克拉的煩惱，給出他們的見解和想法。



其中有一位粉絲的問題是：「現在最困擾我的...是如何對我的工作和職業生涯保持熱情，我在工作中感受不到熱情，僅僅為了勉強維持生活和購買SEVENTEEN的演唱會門票而賺錢，能告訴我該怎麼做嗎？」

Vernon 能感受到這位粉絲就算是工作，也想要做些自己能夠更加主動的事，且希望能夠投入自身的熱情。THE 8 附和表示當然那是最理想的狀態，但很多人都會迫不得已的選擇一份工作，或者是選了想做的工作，但情況卻不是很好、很累，跟想像有著很大的差別，但還是希望大家堅持住，很多人都是這樣生活的。



Vernon：「我大膽地告訴大家一件事，在非常厭倦、感到無趣的工作中，打開思緒，試著在這個工作過程中找些可以提起興趣的部份，也會是一種方法。」

THE 8：「對，其實那是最明智的！如果我無法去改變，那就試著更開心地做是最有智慧的選擇。要在最壞的情況下，找到最好的辦法，抱著這種心態，做別的事情時，才可以更加享受，也可以適應其他環境，本來這世上的所有事情大多是事與願違的。」、「工作該有多累啊，賺了錢，雖然能來看我們，我們也非常感謝

但還是希望能對自己更好一些。」



THE 8 最後這段話，更是經常對粉絲們提醒的事情：「我平時也會對克拉講，不要把我們放在你們的第一位！要把自己放在第一位，然後把自己周圍的家人和朋友放在第二位，然後我們呢...只是大家疲憊的人生中，一抹有趣的點綴，這是我希望的。」、「我覺得那就是我們該做的事情，當然我們也會在我們所處的位置上，認真努力，會想著克拉繼續努力，（大家應該）懂我們的心吧？」」



▼影片中還有許多很能夠產生共鳴的提問與解答，有興趣也可以看一下喔！（要粉絲們把自己放在第一位的片段在25:40）



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