YUGYEOM香港个人演唱会完满举行 惊喜献唱姜涛的《Every Single Time》

人气韩国歌手 YUGYEOM的香港个人演唱会并由万星国际娱乐主办的《2024 YUGYEOM TOUR [TRUSTY] IN HONG KONG》已於2024年10月19日（星期六）在AXA安盛创梦馆完满举行，YUGYEOM为一众来现场支持的鸟宝宝（官方粉丝名）带来一段难忘的音乐旅程。

演唱会开场，YUGYEOM 首先演唱了《When U Fall》。在准备演唱《Running Through The Rain》之前，他呼吁一众粉丝站起来，瞬间点燃全场气氛。唱完两首歌后，他询问粉丝们是否准备好一起玩，粉丝们当然热情回应，气氛高涨。

在演唱《Fine》后，他大赞粉丝挥动手灯和大合唱，他亦不忘跟粉丝互动，令粉丝超开心！YUGYEOM 还幽默地模仿广东话翻译，感慨此次个唱与粉丝的相聚感觉非常美好。

拥有强劲舞蹈实力的 YUGYEOM 在演唱会中展现了精湛的舞技，当一位男粉丝大喊「做得好！」时，他不仅回应对方，还邀请站起来及向男粉丝道谢。除此之外，在台上还送上飞吻给大家。当唱《Steppin》前，YUGYEOM先清唱一小段，其后再叫粉丝们跟著唱为大家先来热身，相当细心。

演唱会过程中YUGYEOM又唱又跳，自然会不断流汗，当面对粉丝的脱衣要求，他幽默回应并表示再等一会。随即唱出一段还未发行的《DOUGIE》，相信此曲推出后粉丝必然大力支持。

在《Summer Blues》前的 VCR 中，YUGYEOM 脱去外套，展现了强劲手臂。他今次为香港演唱会苦练了广东话，更惊喜即席清唱了姜涛的《Every Single Time》。虽然他一度忘记怎样唱，之后行到台边恶补歌曲，补习完成后他努力清唱，但自觉不满意，再要求唱多一次，他唱完后向粉丝说已努力练习，但始终唱不好，向粉丝道歉，坦言广东话难学。

演唱会接近尾声时，YUGYEOM 向鸟宝宝们承诺一定会再来，并感谢工作人员。随后播放的粉丝应援片让他十分感动，他表示会更加努力。随即YUGYEOM演唱GOT7的歌曲《Hard Carry》，还走到台下与粉丝近距离互动，立即将气氛推到最高，亦为今次演唱会划上完美句号。

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