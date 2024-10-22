《擁月》「旼花公主」要嫁了！南保羅Vlog錄下被求婚過程，「十三手足長女」的她獲粉絲祝福

演員南保羅（曾譯南寶拉），昨（20）日透過 YouTube驚喜宣布婚訊，原來是男朋友向她求婚成功。

南保羅更新一支日本旅遊Vlog〈我在日本旅遊時被求婚了……〉，開頭便破題粉絲常常問她感情狀況、說羨慕能娶到她的人，而要娶她的人真的出現了。她在一間餐廳即將用完餐時，坐她對面一同吃飯的男友突然拿出戒指，讓她瞬間紅眼眶，手足無措地捂住嘴喊：「應該要先說才對……」



南保羅說以前不懂為何被求婚會哭，現在才明白，她第一次哭是因為嚇到了，第二次是因為感動。男友替她戴上戒指，她繼續紅著眼眶對男友說謝謝，並要男友牽著自己的手，她對他說：「人生一起走下去吧！當我的同事吧！」兩人約定好要當彼此終身的同事。



頻道粉絲都替她相當開心，留言「南保羅有資格幸福，全國人民都知道有多辛苦」、「男友真有福氣……娶了個福星老婆……是生活至尊，養育弟弟妹妹時已具備寬廣的領導能力，是照顧孩子的高手，又很漂亮，做事也做得漂亮的第一名新娘」、「生活能力很強，很會做料理又漂亮，人又善良」、「恭喜國民長女結婚」、「到底是什麼樣的男人竟然得到了眷顧，當然那名男子也像寶拉一樣帥氣善良，恭喜」……等等。



為何粉絲說南保羅辛苦還說她是「國民長女」呢？1989年生現年34歲的南寶羅，2005年16歲之際從喜劇綜藝《星期日星期日晚上》出道，她的家庭狀況許多韓國人都知情，是「十三兄弟姐妹之長女」，出道後還常常掛著笑臉在父母經營的餐廳幫忙、會搭地鐵通勤，毫無距離讓民眾備感親切。大眾也知道她排行第五的弟弟2015年自盡身亡的悲痛消息。

南寶羅除了出道之作，最為人所知的作品是《擁抱太陽的月亮》陽明君（丁一宇 飾）的妹妹「旼花公主」，還有《鯊魚》飾演金南佶的妹妹，近年較為人所知的是《今日的網漫》飾演想挖腳崔丹尼爾的前女友，還有連續劇《現在很美麗》、《孝心各自為生》的演出。南寶羅現在重心幾乎移往YouTube，已近10萬訂閱，頻道主題包含旅遊、做菜，也常常能看見她和弟弟妹妹的溫暖相處。



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