廚師身材這麼好！安成宰最新寫真秀厚實胸肌，出演《黑白大廚》首要原則「不誇張作秀」

安主廚真的深藏不露啊！這結實體格一看就是常年健身的成果，不愧是美軍出身~

韓國雜誌《Singles》今日公開了與安成宰主廚共同拍攝的11月刊寫真及採訪。 談到出演《黑白廚師》的契機，安成宰表示：「我完全沒有想過要展示綜藝性或娛樂表演性的東西。 最初與製作組討論時，我就強調不可以為了娛樂效果而誇大或編寫劇本。」

安成宰在Netflix原創料理生存節目《黑白大廚：料理階級大戰》中與白種元一起擔任評審，節目上線首周便登上Netflix全球非英語節目排行榜第一、受到全球觀眾的喜愛，安成宰亦憑藉專業又冷酷的魅力成為熱門人物。



安成宰自認對待料理非常嚴肅，不樂見廚師變成搞笑人物，希望節目能如實展現廚師們固執且執著的模樣、進一步對餐飲業形成幫助，並感謝製作組充分理解和接受了他的意見。

安成宰在《黑白廚師》中多次強調技術和概念、態度十分嚴格，淘汰某些廚師時讓觀眾都感到惋惜。 關於評審準則，安成宰表示：「我盡量根據料理的特性來評審。 如果是常見的家常便飯，我會結合大眾的標準和作為專家的理解來判斷。 如果是精緻餐飲的概念，我會看其中使用了什麼技術、這些技術是否準確體現了意圖、是否展現了精緻感。」



安成宰表示，這檔節目是面向全球觀眾公開，可以展示韓國的餐飲水準：「作為韓國唯一的米其林三星餐廳主廚，我不能被陳舊粗糙的廚藝感動。 因此，對於精緻餐飲或運用了高超技巧的料理，我會更加嚴格地評判。」

對於會否出演《黑白廚師》第二季，或參加其他的全球烹飪生存類節目，安成宰表示自己的生活始終圍繞廚師身份，所以還要看時間和條件是否合適、是否符合他的標準，若能做出貢獻當然會參加。



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