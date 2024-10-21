厨师身材这么好！安成宰最新写真秀厚实胸肌，出演《黑白大厨》首要原则「不夸张做秀」

安主厨真的深藏不露啊！这结实体格一看就是常年健身的成果，不愧是美军出身~

韩国杂志《Singles》今日公开了与安成宰主厨共同拍摄的11月刊写真及采访。 谈到出演《黑白厨师》的契机，安成宰表示：「我完全没有想过要展示综艺性或娱乐表演性的东西。 最初与制作组讨论时，我就强调不可以为了娱乐效果而夸大或编写剧本。」

安成宰在Netflix原创料理生存节目《黑白大厨：料理阶级大战》中与白种元一起担任评审，节目上线首周便登上Netflix全球非英语节目排行榜第一、受到全球观众的喜爱，安成宰亦凭藉专业又冷酷的魅力成为热门人物。



安成宰自认对待料理非常严肃，不乐见厨师变成搞笑人物，希望节目能如实展现厨师们固执且执著的模样、进一步对餐饮业形成帮助，并感谢制作组充分理解和接受了他的意见。

安成宰在《黑白厨师》中多次强调技术和概念、态度十分严格，淘汰某些厨师时让观众都感到惋惜。 关於评审准则，安成宰表示：「我尽量根据料理的特性来评审。 如果是常见的家常便饭，我会结合大众的标准和作为专家的理解来判断。 如果是精致餐饮的概念，我会看其中使用了什么技术、这些技术是否准确体现了意图、是否展现了精致感。」



安成宰表示，这档节目是面向全球观众公开，可以展示韩国的餐饮水准：「作为韩国唯一的米其林三星餐厅主厨，我不能被陈旧粗糙的厨艺感动。 因此，对於精致餐饮或运用了高超技巧的料理，我会更加严格地评判。」

对於会否出演《黑白厨师》第二季，或参加其他的全球烹饪生存类节目，安成宰表示自己的生活始终围绕厨师身份，所以还要看时间和条件是否合适、是否符合他的标准，若能做出贡献当然会参加。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻