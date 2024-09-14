金高銀全新超短髮形象公開！攜新片《大都市的愛情法》亮相多倫多國際影展，優雅幹練氣質獲好評

當地時間13日，演員金高銀和盧相鉉等一起出席第49屆加拿大國際影展宣傳新片《大都市的愛情法》，首次公開超短髮形象，令人眼前一亮！原來之前的長髮造型真的是戴假髮？

《大都市的愛情法》講述不看他人眼色、擁有自由靈魂的女人「在熙」（金高銀 飾），和隱藏擅長秘密的男人「興秀」（盧相鉉 飾）同居後展開只屬於他們的愛情法的故事，此番入選第49屆多倫多國際影展，通過「特別展映單元」（Special Presentations）進行全球首映。

首映禮當天，主演金高銀、盧相鉉以及導演李彥禧一同走上紅毯，接受媒體拍照訪問並向現場粉絲表達感謝、親切互動。 金高銀此前一直以黑色長髮形象示人，這次出現突然變成貼頭皮超短髮，令人格外矚目。 金高銀身穿白色修身長裙，搭配俐落短髮十分獨特優雅：



세상에 김고은 숏숏컷!!

토론토 다 씹어드셨다 pic.twitter.com/rlxuERaaBL — 스리 (@MyDrama_365) September 13, 2024

之後一行人來到皇家亞歷珊卓劇院（Royal Alexandra Theatre）參加首映會，金高銀換上灰色西服套裝，更添幹練氣場：



這段時間金高銀參加發佈會、出演《Salon Drip2》等宣傳節目時一直是長髮形象，當時就有眼尖網友指出髮型略顯厚重、髮際線過於清晰等等，懷疑是戴了整頂式假髮，看來該懷疑不無道理XD





希望，電影首映後現場反響頗為正面，很多觀眾對立體有魅力的角色、兼具趣味性與現實感的故事感到深深共鳴，影片結束後紛紛起立鼓掌、喝彩聲不斷。 電影將於10月1日在韓國正式上映。



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