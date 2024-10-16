《黑白大廚》確定製作第二季！想找「地獄廚神」戈登拉姆齊參賽？製作組證實：已經發出邀請！

Netflix 人氣料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》由80位具獨特烹飪見解的「黑湯匙」無名廚師對決20位「白湯匙」菁英主廚進行刺激緊張的料理對決。公開後連續兩週在 Netflix 全球 TOP10 TV（非英語）領域排名第一，掀起一股熱潮。

藉助這樣的人氣，《黑白大廚》在15日也確定製作第二季，預計在明年下半年播出。而第一季的製作組金學慜、金銀芝PD和毛恩雪編劇也會參與，展現更加升級的料理階級戰爭，目標是在明年下半年播出。



僅在第一季就邀請呂敬來、崔鉉碩、李愛德華、鄭智善、吳世得等著名廚師的製作組表示期待第二季的超豪華陣容。金銀芝PD也強調準備《黑白大廚》時感受到的是韓國有很多料理實力者，完全不用擔心第二季的陣容。

毛恩雪作家則表示：「戈登·拉姆齊（Gordon Ramsay）是第二季邀請名單第一人選，因爲他作爲評審出演過太多節目，所以覺得作爲參加者參與怎麼樣，所以第一季一公開就馬上和戈登·拉姆齊韓國方面聯繫了。」據悉，白種元和安成宰也正在積極討論在第二季中擔任評委一事。



消息一公開，也在 SNS 上引發熱列討論，網友們紛紛留言表示：「現在戈登·拉姆齊也可以戴上眼罩吃東西了嗎」、「不是評審，而是參賽者？很期待會是什麼樣子」、「黑白廚師還有很多沒有出演的廚師，希望快點來」、「好期待第二季」等反應熱烈。

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