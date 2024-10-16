以金泰梨為原型！Disney+《正年》極短髮驚艷粉絲　一開口收視率暴衝破8%

Disney+好戲不間斷！最近可說是百花齊放的時刻，包含D+獨播的《來自地獄的法官》收視率節節飆升，第8集更創下超狂收視13.6%。另外男神金東旭拋開包袱搞笑演出的《首爾破笑組》與金宣虎、車勝元男神對決的《暴君》都掀起極高討論話題。如今又有強檔上線！由金泰梨主演的漫改韓劇《正年》才剛在周末上檔，收視率就從4.844%幾乎翻倍爆衝至8.216%。不少網友就被金泰梨驚人的肺活量與破格的極短髮驚喜到不行！

金泰梨的「天口聲」嗓音

在《正年》中飾演主角「尹正年」的金泰梨，早在作品開播之前就讓網友好奇她的真正嗓音為何。果然一開口就狂掀討論潮！第一集中她為了擊退流氓高唱的《南原山城》，渾厚的嗓音加上富含感情的抑揚頓挫，彷彿跟著歌聲就能身歷其境。連居民都停下來聆聽、流氓都鼓掌叫好，尹正年宛如一名天生的女伶，劇中金泰梨的歌聲也被稱作是「天口聲」嗓音，代表天賜的嗓音。另外她的極短髮造型也受到網友熱議，儘管不修邊幅但卻同時散發出堅毅果敢的一面，絕對只有金泰梨才能勝任。



辛叡恩的歌聲同樣令人驚豔

除了尹正年之外，劇中另一名女主角則是以音樂世家出生，無論是外表跟內在都是頂尖的許英諝，該角找來年僅26歲的辛叡恩飾演。辛叡恩在一幕與尹正年歌聲較量的橋段中，展現了嘹亮又飽和的歌聲，無論是低沉還是高亢的旋律都能完美消化，另外她反串一段《春香傳》中男僕「房子」的百變演技還登上南韓熱搜。片段播出後網友無不驚喜高喊「辛嗓音很猛欸！」、「辛叡恩這次很不錯欸」還有網友敲碗，希望辛叡恩跟金泰梨都有機會可以替作品獻唱OST。



鄭恩彩簡直帥到沒人性！

《正年》整部作品從演員到背後團隊，全是由女性組成。所以在劇中的「男主角」文鈺瓊則是找來英氣十足的女星鄭恩彩飾演，早在先前鄭恩彩在《正年》作品海報曝光時，就被喻為期待度最高的角色。果然高冷的面貌讓他在換上男裝之後顯得更加帥氣。濃眉大眼的容顏與模特兒般的身材，才剛開播就已經圈粉一票粉絲。文鈺瓊從一開始見到尹正年，就挑中她作為挑戰自己的競爭人選，還直接給他正式劇本排練，難道這一切只是為了他口中「比較不無聊」才去做的事，還是另有解答呢？！



正年媽不為人知的秘密？

就算大家都看好正年能夠在國劇團發光發熱，但她卻有一位永遠的反對派，正是自己的母親徐用藝（文素利飾演）。徐用藝從過去就多次警告正年不可用自己的歌喉賺錢，連開口唱歌都不行。當得知正年要從木浦離開去首爾加入國劇團時，徐用藝還一度氣到暈厥。但正年進了國劇團之後，獨特的歌聲吸引了團長姜笑福（羅美蘭飾演）的注意，姜笑福發現她的歌聲與自己一名熟悉的朋友很像。接著故事回到第一集開頭，一名叫蔡公宣的小女孩向歌伶說「我也想成為跟你一樣冠群絕倫的人！」一旁靜靜坐著的就是年輕時期的姜笑福，究竟蔡公宣是否就是徐用藝？為何她要隱姓埋名自己的過去？更多精彩內容請一定要鎖定Disney+獨播的人氣漫改劇《正年》！



Disney+ 獨家跟播《正年》每周六日晚間10:30 上架新集數

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