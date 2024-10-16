《黑白大厨》确定制作第二季！想找「地狱厨神」戈登拉姆齐参赛？制作组证实：已经发出邀请！

Netflix 人气料理实境节目《黑白大厨：料理阶级大战》由80位具独特烹饪见解的「黑汤匙」无名厨师对决20位「白汤匙」菁英主厨进行刺激紧张的料理对决。公开后连续两周在 Netflix 全球 TOP10 TV（非英语）领域排名第一，掀起一股热潮。

藉助这样的人气，《黑白大厨》在15日也确定制作第二季，预计在明年下半年播出。而第一季的制作组金学慜、金银芝PD和毛恩雪编剧也会参与，展现更加升级的料理阶级战争，目标是在明年下半年播出。



仅在第一季就邀请吕敬来、崔铉硕、李爱德华、郑智善、吴世得等著名厨师的制作组表示期待第二季的超豪华阵容。金银芝PD也强调准备《黑白大厨》时感受到的是韩国有很多料理实力者，完全不用担心第二季的阵容。

毛恩雪作家则表示：「戈登・拉姆齐（Gordon Ramsay）是第二季邀请名单第一人选，因爲他作爲评审出演过太多节目，所以觉得作爲参加者参与怎么样，所以第一季一公开就马上和戈登・拉姆齐韩国方面联系了。」据悉，白种元和安成宰也正在积极讨论在第二季中担任评委一事。



消息一公开，也在 SNS 上引发热列讨论，网友们纷纷留言表示：「现在戈登・拉姆齐也可以戴上眼罩吃东西了吗」、「不是评审，而是参赛者？很期待会是什么样子」、「黑白厨师还有很多没有出演的厨师，希望快点来」、「好期待第二季」等反应热烈。

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