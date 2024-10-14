SEVENTEEN新歌〈LOVE, MONEY, FAME〉MV 公開：我們仍不斷成長、專輯是想著粉絲完成的！

KPOP 一線人氣男團 SEVENTEEN 再度回歸！這次攜第12張迷你專輯《SPILL THE FEELS》與粉絲們見面，MV仍然可以看到完整13人的面貌。

出道九年的 SEVENTEEN 想盡全力讓大眾覺得，他們仍然是個有很多東西可以展示給所有人的團隊，他們不斷接受挑戰與成長，最新專輯展現出最像 SEVENTEEN 的獨特魅力。



迷你12專傳達了「讓我們互相信任，分享我們的感受，解決我們的擔憂」等訊息，包含了 SEVENTEEN 獨有的健康正能量，以及任何人都能產生共鳴的故事和潮流音樂。據專輯發行商 YG Plus 透露，新專輯的預購量接近350萬張，可見大眾對 SEVENTEEN 團隊的濃厚興趣。





▼〈LOVE, MONEY, FAME〉(feat. DJ Khaled) 完整 MV 公開：



隊長 S.Coups 提到專輯總是充滿了 SEVENTEEN 獨特的風格和真誠，是一邊想著 CARAT（克拉，粉絲名）一邊努力在準備這張專輯的。Hoshi 則表示每每推出專輯都充滿感激之情，能夠不斷成長，記錄每一次的自己，是非常有意義的事情。Woozi則一如既往地專注屬於 SEVENTEEN 的故事，用專輯捕捉這一刻的 SEVENTEEN，請大家多多支持並期待。



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