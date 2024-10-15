NewJeans Hanni今日作為參考人出席國政監察

女團NewJeans成員Hanni將於今日（15日）下午出席國會環境勞動委員會的國政監察，作為參考人回答關於職場欺凌問題的問題。

國會於14日發布公告，「為了維持秩序及保護證人和參考人的人身安全，採訪將受到限制」，這是一項為防止潛在安全事故的預防措施。 據悉，考慮到Hanni出席國政監察時會吸引大量媒體和一般公眾，國會因此才做出這樣的決定。

Hanni此前於上月11日在YouTube直播中主張自己遭受了不公對待。 她聲稱隸屬於HYBE子公司的經紀人曾對她說「無視她」的話。 她表示：「我向新來的代表說了這件事，（但）因為沒有證據，又說事情發生太久了，讓我不要再追究，感覺一下子變成了說謊的人。」被指名的經紀人所屬的公司反駁稱：「負責接待的工作人員是用敬語與藝人對話的，這與客觀事實不符。」



在這樣的情況下，環境勞動委員會邀請Hanni作為參考人參加勞動部及經濟社會勞動委員會的綜合國政監察，ADOR公司代表金周英則被選為證人。

參考人並無出席義務，但Hanni計劃出席。 她於9日通過粉絲平台表示：「我想為自己、為成員們以及為粉絲出席。」金代表若提交不出席的理由書，可以不出席國會。 但如果理由不正當，則可能會被下達常任委員會的同行命令。

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