【韓網熱門】《正年》收視率趨勢：第二集就翻了一倍

金泰梨、羅美蘭、鄭恩彩、辛叡恩攜手主演的新劇《正年》10月12日正式開播，僅2集就牢牢吸引住了觀眾。

根據尼爾森統計，《正年》首播收視率為4.844%（全國），第二集的收視率就衝到了8.216%，該劇是一部以1950年代為背景的韓國電視劇，講述了一個夢想成為國劇演員的木浦少女正年和國劇團員們的成長故事 。



韓國網友評論：

1. 很多人都期待這部劇撲街吧，怎麼辦？ 收視率這麼好

2. 颼一下，收視率就竄升了

3. 姐妹們，這劇超級有趣

4. 我家長輩很喜歡這劇

5. 金泰梨就是正年本人

6. 我一直覺得這劇絕對不可能撲街，不過應該能拍得更好才對

7. 第二集收視率就翻了一倍啊

8. 超級好看的

9. 因為不喜歡這劇的題材所以沒看，但金泰梨的電視劇一般都很火爆

10. 超級好看！劇情展開速度很好，雖然是大家生疏的題材，有可能會覺得無趣，但所有的角色都很生動、立體，要怎麼才能等到下週啊

11. 鄭恩彩的角色怎麼可以那麼帥

12. 下週收視率還會再漲吧

13. 因為週日只有這劇在播啊

14. 大家可以去看，但一定要記得他們刪除了「芙蓉」

15. 不知道原作和爭議的人才會去看吧

16. 很有趣啊，這種純女性的作品又在哪裡能看到呢

17. 看過的人都說好

18. 大家越說好看，我越不想看，逆反心理

19. 抄襲劇收視率瘋漲的國度

20. 不管有多大的爭議，只要好看都會有人看

21. 不喜歡演員，也不喜歡播出前的那些爭議，所以不會去看

22. 只有我一個人覺得不好看嗎

23. 看電視的收視群體年紀放在那兒，他們根本不會知道網路上的信息，而且又是時代劇，他們肯定愛看啊

24. 鄭恩彩的角色超帥，但她有過2次當小三的醜聞，所以根本無法代入她的角色，可惜了

原文：https://theqoo.net/square/3441950712

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