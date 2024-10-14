【韩网热门】《正年》收视率趋势：第二集就翻了一倍

金泰梨、罗美兰、郑恩彩、辛睿恩携手主演的新剧《正年》10月12日正式开播，仅2集就牢牢吸引住了观众。

根据尼尔森统计，《正年》首播收视率为4.844%（全国），第二集的收视率就冲到了8.216%，该剧是一部以1950年代为背景的韩国电视剧，讲述了一个梦想成为国剧演员的木浦少女正年和国剧团员们的成长故事 。



韩国网友评论：

1. 很多人都期待这部剧扑街吧，怎么办？ 收视率这么好

2. 飕一下，收视率就窜升了

3. 姐妹们，这剧超级有趣

4. 我家长辈很喜欢这剧

5. 金泰梨就是正年本人

6. 我一直觉得这剧绝对不可能扑街，不过应该能拍得更好才对

7. 第二集收视率就翻了一倍啊

8. 超级好看的

9. 因为不喜欢这剧的题材所以没看，但金泰梨的电视剧一般都很火爆

10. 超级好看！剧情展开速度很好，虽然是大家生疏的题材，有可能会觉得无趣，但所有的角色都很生动、立体，要怎么才能等到下周啊

11. 郑恩彩的角色怎么可以那么帅

12. 下周收视率还会再涨吧

13. 因为周日只有这剧在播啊

14. 大家可以去看，但一定要记得他们删除了「芙蓉」

15. 不知道原作和争议的人才会去看吧

16. 很有趣啊，这种纯女性的作品又在哪里能看到呢

17. 看过的人都说好

18. 大家越说好看，我越不想看，逆反心理

19. 抄袭剧收视率疯涨的国度

20. 不管有多大的争议，只要好看都会有人看

21. 不喜欢演员，也不喜欢播出前的那些争议，所以不会去看

22. 只有我一个人觉得不好看吗

23. 看电视的收视群体年纪放在那儿，他们根本不会知道网路上的信息，而且又是时代剧，他们肯定爱看啊

24. 郑恩彩的角色超帅，但她有过2次当小三的丑闻，所以根本无法代入她的角色，可惜了

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