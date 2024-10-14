漫改劇《親愛的X》主演陣容：金裕貞&金永大人設超帶感

韓國經典網漫畫《親愛的X》即將迎來真人版改編，主演陣容受到了廣大觀眾的熱烈期待。

原作漫畫《親愛的X》於2019年7月-2020年9月通過NAVER WEBTOON連載，講述了講述一位外表溫婉可人、楚楚可憐的知名女演員「白雅珍」患有反社會人格障礙，內心卻擁有與外表不相符的邪惡，為了達成目的會不擇手段將周圍人士掌握在自己手中，也會對惹自己生氣的人進行惡魔般的懲罰。 然而其繼母的兒子「尹俊書」卻始終對她不離不棄，甚至見證著她的演藝事業從高位逐漸走向沒落，最終更選擇親手葬送她的一切的故事。 目前，劇組已經官宣金裕貞、金永大、金道勳和李烈音擔任該劇的主演。

金裕貞-白雅珍



全球人口中約有4%的人具有反社會人格，而「白雅珍」恰好是其中之一。 在獲頒最佳女主角獎的那一天，「DIM HEART」節目中以「女演員的雙面」揭露了她的過往。 周圍人對她的評價截然不同，有人讚揚她，有人則稱她為「披着人皮的惡魔」。 雅珍非常理性，冷酷，傲慢，自尊心強。 從小遭受生身父母和「俊書」的母親的虐待，導致性格扭曲發展成為具有反社會傾向。 她憑借出色的外表和優異的成績，憑藉優秀的外貌和卓越的學業成績，贏得周圍人的羨慕，她懂得如何隱藏著這種性格，因此從未在外人面前露過餡，唯一能夠讓她表露真實情感的對象是擁有類似成長環境的「金載吾」。



미안해서 어쩌지? 난 나만 가여운데.



다른 사람 고통까지 이해해야 돼? pic.twitter.com/sTlW0abuNF — yolo (@yolo31320928072) October 10, 2024

金永大-尹俊書



自從目睹雅珍受到母親虐待後，對她產生了負罪感和內疚感。 因此，他從小就努力滿足雅珍的要求，在考試和大學入學時期也與她保持著親密的關係。 成年後的「俊書」悄悄地收集對已成為演員的雅珍有幫助的信息，依舊像對前女友那樣，故意接近其他女生，以此來幫助雅珍。 俊書的心裡其實一直都很矛盾，一邊想要守護她，一邊卻又親手葬送了她的事業。



신이 있다면 묻고싶다. 나는 왜 이토록 못된 아이를 사랑하는가 pic.twitter.com/VNkMXLcgMx — yolo (@yolo31320928072) October 10, 2024

金道勳-金載吾



白雅珍的高中同學，是個經常通過帳本向同學勒索錢財，並且經常偷竊的不良學生。 偷竊的行為被雅珍撞見，看到載伍臉上滿是傷痕後，雅珍猜測到了内幕並選擇默許。 因為這件事，他對雅珍心存感激，甚至幫助雅珍陷害他人，給她套上盜竊的罪名，成為了雅珍的盟友，無論是非黑白，永遠站在她這邊，哪怕守護你，需要賭上我自己的人生。



난 머리가 나빠서



너한테 뭐가 도움이 될까



그딴것까진 생각 못해 pic.twitter.com/v3zCLqzsb1 — yolo (@yolo31320928072) October 10, 2024

李烈音-蕾娜

蕾娜性格開朗活潑，是愛豆出身的頂流女演員，單戀尹俊書。



值得一提的是《親愛的X》由知名導演李應福執導，他的代表作有《鬼怪》、《Sweet Home》以及《陽光先生》，為本劇的品質奠定了堅實基礎。 該劇預計於2025年與觀眾見面，令人充滿期待。

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