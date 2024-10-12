Jessi「不顾粉丝遭同行人殴打」掀两派争论！亲自道歉：感受道义责任，已协助逮人

人气饶舌歌手Jessi昨（11）日被JTBC时事报导节目《事件班长》披露卷入一起暴力事件，爆料的受害者是18岁未成年少年（韩国法律满19岁才成年），自称是Jessi的老粉丝。

爆料者表示自己去便利商店时在巷子看见了Jessi，随即询问Jessi能否合照，结果被Jessi同行的一名男子用英语辱骂并拦住自己，Jessi试图阻止那名男子的同时向他说「对不起，不行，对不起」，他也回应「对不起」后欲离开。岂知，另名男子突然对爆料者拳打脚踢，爆料者随即报警，结果Jessi一行人却离开现场消失。接获报案的警察和爆料者开始找寻加害者和Jessi一行人的踪迹，最终在酒吧寻获，但Jessi一行人主张不知道爆料者何人。

▼监视器画面可见Jessi拉开辱骂粉丝的男子，也低头替男子向粉丝道歉



▼后来Jessi似乎见到另名同行男子（加害者）对爆料粉丝态度有异，欲阻止但该男仍出手



▼Jessi最后留下所有人，一个人先离开



爆料者母亲后来亲自到Jessi经纪公司指控恶行，经纪公司仅表示加害者是中国人、和Jessi完全不认识，只是和制作人关系很好，爆料者最终选择正式走法律程序，警方已确认加害者是否已离境且要求其到场说明，为了掌握加害者个人资讯也要求相关制作人出席。

对此，Jessi所属公司律师再次说明「Jessi完全没有参与暴力事件」，表明对加害者一无所知且是第一次见面，不过表示会帮助爆料者找寻加害者，若爆料者仍视加害者与Jessi为同伙，「道义上会考虑赔偿」。

爆料者表示被殴打后造成极大精神冲击，希望透过爆料尽快逮到加害者。

▼完整JTBC《事件班长》‎文字报导、影音报导



事件爆发后，YouTube影音报导、Theqoo论坛‎网友掀两面看法：有人认为Jessi已经劝阻过了，和她无干、何罪之有；有人对Jessi感到失望，认为她虽然劝阻了，但身为旁观者就不该一走了之，更何况加害者是同行人，受害者还是她的粉丝。另外，也有人不解经纪公司都说加害者是制作人熟人了，还有监视影像怎么会找不到人，其中有则留言直言：「有没有可能2024年，一名外国人在首尔市中心袭击一名公民，一名名人还涉及，我们却无法弄清楚袭击嫌疑人是谁？」

今（12）日，Jessi亲自发文道歉，说明当时是参加熟人聚会，由於深夜的关系郑重拒绝了受害者粉丝的合照请求，粉丝突然就被周遭她第一次见到的人殴打了。她也拿出诚意，表达「不论事情原委，对於我的粉丝遭受如此意外的伤害，感到非常遗憾，也感受到道义上的责任」，透露已和经纪公司联络受害者母亲，受害者已迅速找到加害者且得到道歉和赔偿，同时努力让加害者得到合理的处罚。文末，Jessi呼吁外界停止单方面的猜测。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻