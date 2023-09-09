【2023年度品牌大賞】獲獎名單與現場照：高圭弼將新婚滿面春風，金素妍、李恩智、Yeri等現身領獎

由韓國消費者論壇主辦，由韓國國民消費者投票選出「最佳品牌」，「2023年度品牌大賞」日前已公布得獎名單並進行頒獎，人物暨文化部門得獎名單如下：

【演技】

電影男演員：馬東石

電影女演員：IU

電視劇男演員：李棟旭

電視劇女演員：金素妍



OTT男演員：李到晛

OTT女演員：林智妍

搶鏡男演員：高圭弼

▼高圭弼宣布結婚後首度露面，滿面春風的模樣是媒體捕捉焦點。



搶鏡女演員：陳慶

明日之星男演員：李新英



明日之星女演員：辛睿恩

新人男演員：秋英宇



新人女演員：趙雅蘭（조이람）



【綜藝】

觀察性綜藝節目：《我獨自生活》

週末綜藝節目：《Running Man》

脫口秀節目：《劉Quiz on the Block》

體育綜藝節目：《踢球的她們》

旅遊綜藝節目：《順勢環遊世界2》

OTT綜藝節目：《SNL Korea》

YouTube綜藝節目：《雖然沒準備什麼菜》

YouTube喜劇頻道：Psick Univ

女綜藝人：張度練



男綜藝人：劉在錫

女藝人：李恩智

男藝人：曹世鎬



女諧星：李恩智



男諧星：文世潤

體育藝人：尹誠彬



專家藝人：吳恩英

女多才藝人：嚴正化

男多才藝人：李伊庚

MC：朴京林



網綜MC：李昌燮（BTOB成員）

廣播DJ：榮宰（GOT7成員）



Hot Icon：朴世美



最佳CP：Jason、洪賢姬

【歌謠】

男Vocal：金必



女Vocal：潤荷



男愛豆：SEVENTEEN

女愛豆：IVE

小分隊：夫碩順（SEVENTEEN小分隊）

女Solo歌手：Jisoo（BLACKPINK成員）

男Solo歌手：林英雄

明日之星女愛豆：H1-KEY



明日之星男愛豆：TEMPEST



新人男愛豆：BOYNEXTDOOR

新人女愛豆：tripleS



男綜藝豆：Key（SHINee成員）

女綜藝豆：安俞真（IVE成員）

男演技愛豆：車銀優（ASTRO成員）

女演技愛豆：Yeri（Red Velvet成員）



跨界組合：Forestella

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