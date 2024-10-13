朱玄英「下車」《SNL KOREA》是陰謀論？全都是因為模仿了她

女演員朱玄英憑藉《SNL KOREA》打響名號，從第一季一直出演到第四季的，但是第五季時突然宣佈退出，並表示要專心於演藝事業，日前有韓國自媒體爆料朱玄英之所以「下車」是因為被政界盯上了，原因則是她模仿了不該模仿的人物。

*先前報導回顧：

‎〈朱玄英退出《SNL KOREA》第5季：將專注於影視劇〉‎

近期，韓國知名YouTuber宋明勳在其YouTube頻道發佈了一段題為「絕對不能模仿最高尊嚴金大人！朱玄英為何突然從SNL消失？」的內容。 他提到，雖然節目中模仿韓國現任總統尹錫悅總統或其他政界人物的橋段很多，但幾乎沒有涉及過第一夫人金建希。 而他指出朱玄英曾在節目中穿著黑色正裝模仿金建希，扮相惟妙惟肖，精準拿捏到了本尊精髓，這這可能就是她不得不退出節目的原因之一。 此外宋明勳還暗示，由於《SNL Korea》母公司Coupang曾經歷稅務調查，導致朱玄英的節目角色被取消。



김건희 때문에 SNL에서 주현영 짤린겨? 아님 자진 하차여? pic.twitter.com/0WbPCdQmw5 — 구르카 (@jnjfilm) September 16, 2024

朱玄英從《SNL Korea》第一季到第四季，以「朱記者」、「金女士」、「MZ辦公室」等多個角色贏得了觀眾的喜愛。 然而她在今年1月宣佈不會參與第五季的消息引發了關注。 朱玄英的經紀公司表示，這一決定早在去年就已確定，並透露她在退出時給製作組寫了一封信。 信中朱玄英解釋了退出的原因，強調是為了專注於自己的演藝事業。 她表示：「沒有任何東西是保證的，可能會留下遺憾的選擇，但我想開闢一條更不熟悉、不舒適和艱難的新道路。」



ㅋㅋㅋ김건희 여자 패러디한 주현영, 엄청난 압력"…SNL하차 이유 '시끌'



쿠팡서 운영주인

예능프로SNL코리아는

김거니여자를 페러디한 [싹다잡앚먹었을텐데]를없엤다한다



기생충 정부에서 쿠팡에세무조사를 강럭하게하니결국 주현영배우를 자른것



조국아 3년이너무길다며 지금도영광서 똥싸고있냐 pic.twitter.com/D7zYa6DPDV — 하로동선 (@choedon31937115) October 5, 2024

주현영 이거 촬영 후 나가리 되었다며? ㅠㅠ

김건희 여사가 성역이냐 ㅡㅡ; snl 화이팅

주현영 복귀 시켜라 이놈들아 pic.twitter.com/Fy1DPW2OCv — 덕이형 (@stockrichperson) October 6, 2024

目前，朱玄英正在專注於電影《怪奇列車》的宣傳，她也因此參加了釜山國際電影節，繼續拓展她的演藝生涯。

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