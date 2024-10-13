朱玄英「下车」《SNL KOREA》是阴谋论？全都是因为模仿了她

女演员朱玄英凭藉《SNL KOREA》打响名号，从第一季一直出演到第四季的，但是第五季时突然宣布退出，并表示要专心於演艺事业，日前有韩国自媒体爆料朱玄英之所以「下车」是因为被政界盯上了，原因则是她模仿了不该模仿的人物。

*先前报导回顾：

‎〈朱玄英退出《SNL KOREA》第5季：将专注於影视剧〉‎

近期，韩国知名YouTuber宋明勋在其YouTube频道发布了一段题为「绝对不能模仿最高尊严金大人！朱玄英为何突然从SNL消失？」的内容。 他提到，虽然节目中模仿韩国现任总统尹锡悦总统或其他政界人物的桥段很多，但几乎没有涉及过第一夫人金建希。 而他指出朱玄英曾在节目中穿著黑色正装模仿金建希，扮相惟妙惟肖，精准拿捏到了本尊精髓，这这可能就是她不得不退出节目的原因之一。 此外宋明勋还暗示，由於《SNL Korea》母公司Coupang曾经历税务调查，导致朱玄英的节目角色被取消。



김건희 때문에 SNL에서 주현영 짤린겨? 아님 자진 하차여? pic.twitter.com/0WbPCdQmw5 — 구르카 (@jnjfilm) September 16, 2024

朱玄英从《SNL Korea》第一季到第四季，以「朱记者」、「金女士」、「MZ办公室」等多个角色赢得了观众的喜爱。 然而她在今年1月宣布不会参与第五季的消息引发了关注。 朱玄英的经纪公司表示，这一决定早在去年就已确定，并透露她在退出时给制作组写了一封信。 信中朱玄英解释了退出的原因，强调是为了专注於自己的演艺事业。 她表示：「没有任何东西是保证的，可能会留下遗憾的选择，但我想开辟一条更不熟悉、不舒适和艰难的新道路。」



ㅋㅋㅋ김건희 여자 패러디한 주현영, 엄청난 압력"…SNL하차 이유 '시끌'



쿠팡서 운영주인

예능프로SNL코리아는

김거니여자를 페러디한 [싹다잡앚먹었을텐데]를없엤다한다



기생충 정부에서 쿠팡에세무조사를 강럭하게하니결국 주현영배우를 자른것



조국아 3년이너무길다며 지금도영광서 똥싸고있냐 pic.twitter.com/D7zYa6DPDV — 하로동선 (@choedon31937115) October 5, 2024

주현영 이거 촬영 후 나가리 되었다며? ㅠㅠ

김건희 여사가 성역이냐 ㅡㅡ; snl 화이팅

주현영 복귀 시켜라 이놈들아 pic.twitter.com/Fy1DPW2OCv — 덕이형 (@stockrichperson) October 6, 2024

目前，朱玄英正在专注於电影《怪奇列车》的宣传，她也因此参加了釜山国际电影节，继续拓展她的演艺生涯。

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