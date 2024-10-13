【韓網熱門】RIIZE元彬為承漢歸隊道歉，安慰挽留粉絲

RIIZE成員元彬今日淩晨2點在Weverse PO出長文，對承漢歸隊一事透露想法：

「過去這段時間，想必BRIIZE也好奇承漢究竟會不會歸隊、為什麼不早點給出明確答復吧。 我們和承漢以及公司真的做了很多、很久的討論。 希望大家知道，成員們一起進行了反復深入的思考。 我想讓所有BRIIZE一直幸福，但似乎未能做到，對不起...」

「雖然這段文字無法完全消除BRIIZE的擔憂，至少希望能給混亂的心帶去一點安慰。 沒有BRIIZE就沒有RIIZE。 就像一直說的，我希望和BRIIZE一起創造美好的回憶、長長久久不分離。 所以，希望大家像一直以來那樣給我們溫暖的視線和應援，這會成為我們非常大的力量。 我承諾，RIIZE今後也會繼續努力成為BRIIZE的驕傲。」



韓國網友評論：

1. 又拿人氣成員當擋箭牌，SM真是沒變啊

2. 所屬社太卑鄙

3. 非粉都看得出SM的意圖，這篇文肯定不是完全出於元彬的想法

4. 跟元彬平時的文風差太多吧？ 絕對是公司讓PO的

5. 成員盾牌legend級

6. 哇我以為HYBE是最糟糕的，原來SM不遑多讓

7. 元彬啊對不起，但即便如此也不能讓承漢回來

8. SM到底為什麼要這樣，瘋了嗎

9. 清醒一點，我為什麼要給那種小流氓花錢？

10. 請不要責怪元彬，這是SM從一代團就開始用的手段！元彬有演出的日子從不在演出前來Weverse，只會在結束後表達感謝、詢問大家對表演的看法並進行反省。 但這次PO文卻是在馬德里演唱會正要開始的時候。

11. 非粉，希望粉絲贏過公司、留下好的先例，BRIIZE加油

12. 這是讓人在脫粉和接受承漢之間二選一

13. 其實成員們已經接受他，只是粉絲們不想承認。 但還是希望他退團

14. 怎麼可能是強迫寫的，粉絲別腦補了

15. 不喜歡就脫粉嘍，他又沒犯罪，幹嘛抓著不放

出處：https://theqoo.net/hot/3440333754

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