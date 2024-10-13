【K社韓國小百科】韓國名校首爾大學送「家人貼紙」遭市民團體舉報：助長學歷主義

韓國很多大學都有獨屬於自己學校的文創周邊，但最新韓國最高學府之一的「首爾大學」向學生家屬發放的貼紙引來了不滿。

在首爾大學發展基金會向首爾大學在校生家屬發放象徵「首爾大學家庭（SNU family）」的貼紙作為紀念品引發爭議的情況下，某市民團體以「助長學歷主義」為由向國家人權委員會提交了申訴。



서울대발전재단이 서울대생 가족을 대상으로 '서울대 가족' 스티커를 배포하자 학벌주의 조장, 후진국형 천박함이라는 비판이 나왔다고 함



한편 재단에 따르면 현재까지 2000여명의 학부모가 신청했다고 pic.twitter.com/jNSzsIpIYW — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) August 14, 2024

市民團體「為無學歷主義的社會奮鬥的市民組織（無學歷社會）」表示：「我們對首爾大學不夠深思熟慮的舉動表示遺憾，並為防止此類行為蔓延，向國家人權委員會提交了申訴。」該團體指出：「雖然學生會使用學校的標誌為學生製作紀念品是常見的現象，但學校為學生家屬製作並分發紀念品的情況並不常見。」該團體進一步批評稱：「此次紀念品利用了被視為入學考試成功巔峰的首爾大學標誌，鼓勵家長們『盡情炫耀孩子的考試成功就是父母的成就』，因此這一低俗的想法遭到了各界的強烈批評。」他們還指出：「在充斥著學歷主義的社會中，社會身份由大學名聲決定，這種社會中，特權和歧視將比能力和努力更為普遍，危險性極大。」並強調：「國家人權委員會此前已經對某些大學合格橫幅表示不妥，並建議採取措施，以嚴肅應對助長學歷主義的行為。」



서울대학교발전재단에서 서울대에 입학생의 가족들에게 "PROUD PARENT" 등 스티커를 배부하겠다고 했다가 학벌주의 논란이 일자 재검토하겠다고 했습니다. pic.twitter.com/XfFIpP78xq — 투명가방끈 (@hidden_bag) August 28, 2024

該團體還補充說：「為了反對隱藏在首爾大學紀念品背後的學歷主義，並培育健康的社會價值觀，我們計畫製作無學歷社會的紀念品（學院夾克、徽章、貼紙等）。」

此事在韓國發酵之後，網友們紛紛評論：「我以為是送給在校生的，沒想到居然是給學生家屬的，真奇怪啊」、「美國就有這種，看來是像美國學的」、「如果這群人去美國的話讀書，應該會氣暈過去吧」、「 我特地搜尋國外名校的周邊，銷量最好的就是家族系列，甚至還有狗狗的衣服，只不是不好看」、「我覺得沒有任何問題啊」、「太搞笑了，首爾大又怎麼？」、「畢業那天用一用還行，畢業之後不會有人再用了吧」、「貼了之後有一種要耍大牌的感覺」等。

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