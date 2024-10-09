【韓網熱門】《黑白大廚》最後兩集的韓網反響

>>>！包含大結局劇雷！<<<

Netflix料理競賽綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》昨晚更新大結局最後兩集，精彩表現和冠軍人選在韓網引起熱烈討論！大家心中的冠軍是哪一位呢？

========劇雷分隔線========

.

.

.

.

韓網觀眾：第11集任務「無限豆腐地獄」播出後，很多觀眾稱讚李愛德華的表現堪稱藝術，一集入坑。很多人原本對冠軍人選沒太大執念，在最後兩集被李愛德華感動，紛紛為他應援。



韓國網友評論：

1. 在我心中，李均才是黑白大廚的冠軍

2. 這才是真正的廚師

3. 豆腐地獄真的是天才

4. 真的好感動，愛德華是another level

5. 第11集根本是天才在刀刃上跳舞（比喻被神附身）

6. 第11集真的印象太深，我會一直記住的大概只有李均和三星這兩位廚師

7. 這次任務完全是李愛德華的豆腐show kkk

8. 豆腐地獄太精彩，決賽反而顯得暗淡無趣

9. 看豆腐料理時一直在驚歎，愛德華的技術太強了

10. 他的創意還沒有到盡頭，真的是藝術家

11. 大結局拯救了整個節目，新穎的料理、讓人想品嘗的料理、飽含敘事的料理，全都呈現了出來

12. 如果單純以味道決勝負的話，愛德華一定能贏，但他選擇了用自己想要展現的料理，這一點非常帥氣。

13. 不愧是《鐵人料理》冠軍出身

14. 求出售辣炒年糕甜點

15. 拜託在韓國開店，快閃也好

出處：https://theqoo.net/hot/3434588497，https://theqoo.net/hot/3434519222

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞