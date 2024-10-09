《Trot戀人》的10年交情！李世榮為鄭恩地送咖啡車，差點暴雷鄭恩地急遮！？

Apink鄭恩地和李世榮2014年合作了《Trot戀人》，日前李世榮再度為鄭恩地送上咖啡車為其拍戲應援，想不到這段友誼已默默延續10年！

*過往報導回顧：原來他們是好朋友！鄭恩地&李世榮8年感情不變，相約逛展覽、連年互送咖啡車應援‎



「這姐姐真讓妹妹心動！！！（招架不住的臉）謝謝！！！（愛心）」鄭恩地發布了一系列咖啡車認證照，認證了摯友李世榮送的咖啡車。咖啡車上寫「請多多關照我親愛的妹妹美倫」，還用鄭恩地的名字「恩地」諧音告白「我們在一起的話該有多好」，而包裝用的貼紙則寫「我的最愛太漂亮了」、「怎麼……能如此完美！」、「美倫加油（愛心）」、「太太可愛了」、「大家今天的拍攝也要加油！」，滿滿都是李世榮的愛。



鄭恩地拍了多張認證照回應好友的愛，包括獲得力量的姿勢。有趣的是，照片明顯被鄭恩地「修過」，把李世榮本來寫的鄭恩地角色名覆蓋成了「美倫」（也有「拖延」的意思），李世榮見狀留言：「啊！！！！名字不能曝光啊！！！！！！！」但鄭恩地回應：「不是不是！！！！呵呵呵。」賣了個關子。



鄭恩地目前應是拍攝與李濬榮合作的KBS新劇《24小時健身俱樂部》‎，官方雖未正式公告，但劇情大綱與角色名早已透過各家媒體曝光，李濬榮飾演健身俱樂部館長「都賢重」，而鄭恩地演的角色叫「李美蘭」，就不知道鄭恩地遮住「美蘭」改成「美倫」真正的用意為何了，難道是角色改名了嗎？答案可能要等官方正式宣傳戲劇後才知曉了。



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