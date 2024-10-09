【韩网热门】《黑白大厨》最后两集的韩网反响

>>>！包含大结局剧雷！<<<

Netflix料理竞赛综艺《黑白大厨：料理阶级大战》昨晚更新大结局最后两集，精彩表现和冠军人选在韩网引起热烈讨论！大家心中的冠军是哪一位呢？

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韩网观众：第11集任务「无限豆腐地狱」播出后，很多观众称赞李爱德华的表现堪称艺术，一集入坑。很多人原本对冠军人选没太大执念，在最后两集被李爱德华感动，纷纷为他应援。



韩国网友评论：

1. 在我心中，李均才是黑白大厨的冠军

2. 这才是真正的厨师

3. 豆腐地狱真的是天才

4. 真的好感动，爱德华是another level

5. 第11集根本是天才在刀刃上跳舞（比喻被神附身）

6. 第11集真的印象太深，我会一直记住的大概只有李均和三星这两位厨师

7. 这次任务完全是李爱德华的豆腐show kkk

8. 豆腐地狱太精彩，决赛反而显得暗淡无趣

9. 看豆腐料理时一直在惊叹，爱德华的技术太强了

10. 他的创意还没有到尽头，真的是艺术家

11. 大结局拯救了整个节目，新颖的料理、让人想品尝的料理、饱含叙事的料理，全都呈现了出来

12. 如果单纯以味道决胜负的话，爱德华一定能赢，但他选择了用自己想要展现的料理，这一点非常帅气。

13. 不愧是《铁人料理》冠军出身

14. 求出售辣炒年糕甜点

15. 拜托在韩国开店，快闪也好

出处：https://theqoo.net/hot/3434588497，https://theqoo.net/hot/3434519222

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