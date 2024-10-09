從《媽朋兒》到《辣手神探2》丁海寅橫跨大小螢幕！自曝曾因惡評造成失眠以及恐慌障礙

近期人氣直升的演員丁海寅，也將來到tvN《You Quiz》接受訪談，也暢談自己出道11年以來的酸甜苦辣。

最近以人氣電視劇《媽媽朋友的兒子》以及電影《辣手警探2》同時與觀眾們見面的演員丁海寅，光是為了跑電影宣傳就上了許多YT或綜藝節目，電影院的舞台問候更是超過200場次，行程非常忙碌。他也首度公開自己變身為反派角色的心情，以及自己受邀參與坎城影展的感想，透過本次電影與前輩黃晸珉的合作，也大大改變了自己的價值觀。



丁海寅一直以來都以丁若鏞的直系第六代孫聞名，而他也表示從母親那裡遺傳到了特別的才華，但與母親相處的趣事卻令人發笑。不知不覺已經出道11年的丁海寅，一路以來也拍攝過許多令人印象深刻的作品。曾在《請回答1988》飾演德善的初戀，也曾是《鬼怪》池恩卓口中的帥氣棒球隊泰熙歐巴，接者還演出了《當你沉睡時》《經常請吃飯的漂亮姊姊》《春夜》《D.P逃兵追緝令》《雪降花》等，挑戰各式不同題材的作品。



但在此期間，丁海寅也曾因為一些惡意評論而備受煎熬，甚至引發失眠以及恐慌障礙等等症狀。克服了這些的丁海寅，有著獨特的個人色彩，甚至被大家稱為是‎「天生吃國家飯的人」，完美消化各種公務員如警察、軍人等制服造型‎，並且作品都相當受歡迎。丁海寅還擁有堅強的歌唱實力，也在節目中展現給大家看。tvN《You Quiz》將於今日晚間播出。



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