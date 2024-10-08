文佳煐搭崔顯旭演漫改劇《那傢伙是黑炎龍》！《記憶法》《有利的詐欺》《女神降臨》各種「再合作」

文佳煐正如火如荼拍攝新劇《那傢伙是黑炎龍》，搭檔對象是《二十五，二十一》「小可愛」、《閃亮的西瓜》「爸爸」崔顯旭！主演與編導名字列出來還有各種「既視感」！

tvN 7月便公布過新劇《那傢伙是黑炎龍》主演人選，由《那男人的記憶法》《女神降臨》文佳煐，及《二十五，二十一》《閃亮的西瓜》崔顯旭主演，還有《危機的X》《惡中之惡》林世美和《紅天機》《財閥X刑警》郭時暘。



《那傢伙是黑炎龍》改編自NAVER同名網路漫畫，講述在網路遊戲中結下孽緣的男女主角，16年後以職場上司和下屬的身分重逢的「雙方仇恨反轉」羅漫史。此劇是《有利的詐欺》金秀妍編劇與李秀賢導演有志一同再合作之作。



文佳煐飾演「龍城百貨」企劃組組長「白秀晶」，是憑藉完強毅力進入龍城百貨，且在本部長面前直言不誨、勇於鬥爭的角色，在公司裡甚至有「本部長殺手」稱號。



崔顯旭即飾演本部長，龍城百貨戰略企劃部本部長「潘柱延」，為了讓自己看起來有財閥集團唯一繼承人的模樣而隱藏真實性格，和中學二年級在遊戲中遇到的初戀「白秀晶」在公司遇見了。



林世美飾演酒館社長「徐河珍」，和白秀晶是透過遊戲結緣的朋友，兩人之間是超越年齡的友情。徐河珍平時隨心所欲、隨風飄蕩，直到遇見了引她好奇的男人「金信源」。



「金信源」由郭時暘飾演，是龍城百貨設計室室長，與潘柱延稱兄道弟，對所有人都細心溫柔、充滿愛與關懷。對女人可有可無的他，在遇見徐河珍之後開始了自己的初戀。



這個劇組組合特別的除了《有利的詐欺》編導再合作外，文佳煐曾演過李秀賢擔任副導演的《那個男人的記憶法》，文佳煐還兩度客串李秀賢後來當起總導演的《流星》與《有利的詐欺》，可見李秀賢相當喜愛文佳煐，終於有機會再找她當自己劇裡的女主角。而文佳煐和林世美也是再合作，《女神降臨》裡林世美飾演文佳煐的姐姐，7月文佳煐還曾‎和《女神降臨》班底們一同觀看林世美的舞台劇‎。



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