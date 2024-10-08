復仇爽劇《模範計程車3》要回來了！韓媒曝李帝勳、表藝珍、金義聖確定出演，預計在明年播出！

以同名網路漫畫爲原作的《模範計程車》（模範的士）是一部由蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳 飾）代替冤枉的受害者完成復仇的私人復仇代理電視劇。在2021年播出第一季、2023年播出第二季，兩季都創下超高收視和討論度！

第二季在去年4月終映，最後一集播出中，金道奇（李帝勳 飾）為了調查因為投訴軍中性暴力事件而受到二次傷害，最後選擇自我斷的女軍中士「黃睿莉」的案件而潛伏軍隊。他在軍中與陸軍中尉吳美書（文彩元 飾）相遇，兩人只有眼神交流，讓觀眾們都非常好奇他們的過去發生什麼事？更以「只要電話鈴響，便會繼續行動下去」的結尾句，似乎是暗示著會有第三季。



之後，SBS方面也正式表明立場：「第三季已經確定推進，即將開始與演員、編劇等相關人士進行討論。」今日（8）據韓媒體育首爾報導，李帝勳、表藝珍、金義聖已確定出演《模範計程車3》，將於今年下半年開始拍攝，並於2025年播出。



隨後，李帝勳的所屬社也證實這消息，稱「李帝勳確定出演SBS《模範計程車3》。」而李帝勳接下來也是作品滿滿，從《模範計程車3》到《協商的技術》，再到《信號2》，電影《道德風險》等，期待看到他展現不同的面貌呢。



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