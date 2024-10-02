(G)I-DLE Minnie在巴黎時裝週驚喜化身模特兒走秀！妝容引發熱烈討論，網友：「嘴唇爲什麼是銀色的」

1日（當地時間）時尚品牌 Miu Miu 公開2025年春夏時裝秀，華麗地裝飾巴黎時裝週的最後一天。

這次的時裝秀上，品牌大使 Minnie 也作為模特兒亮相在 T 台上，她嘗試全新的妝容，身穿白色襯衫搭配藏青色短袖針織上衣，搭配繡著華麗圖案的白色裙子，詮釋 Miu Miu 最新設計。

MINNIE MIUMIU RUNWAY DEBUT



MIUMIU ICON MINNIE#MINNIExMiuMiuSS25 pic.twitter.com/ibo4ipqNh7 — minnie (@hourlyminniee) October 1, 2024

相關影片一公開，也在網路上引發熱烈討論，網友：「站在舞台上的氣勢簡直絕了，第一次看到那麼緊張的樣子，真可愛」、「嗯？？？嘴唇爲什麼是銀色..」、「妝容有點可惜，乾脆裸妝會更好」、「感覺馬上就要哭出來了！孩子都不哭...做得很好」、「嗯？Minnie 太漂亮了，怎麼弄成那樣了ㅠㅠ」、「但是因爲是時裝秀，所以應該是為了符合秀的主題吧」、「因爲不是模特兒，所以當然會尷尬了」等等。

另外，Minnie 在2018年作為女團 (G)I-DLE 成員正式出道，作爲 K-POP 女團成員中的外國人主唱，鞏固自己的地位，受到很多人的喜愛。而 (G)I-DLE 正在進行《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]》巡演演唱會，台灣場也將在本週10月4～6日開唱。



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