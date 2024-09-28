FIFTY FIFTY重組拒上《人氣歌謠》！ 遭SBS抹黑未獲道歉，老闆控訴：「名譽和尊嚴比金錢更重要」

FIFTY FIFTY去年爆紅後立即陷入分裂泥潭，今年換人重組後再次憑優質音樂獲得好評。 最近FIFTY FIFTY積極出演各台宣傳節目，卻唯獨缺席SBS《人氣歌謠》，因為去年在輿論上充當挖角者幫兇的正是SBS節目《想知道真相》。

女團FIFTY FIFTY重組後於本月20日推出第二張迷你專輯《Love Tune》，26日開始出演各台打歌節目Mnet《M Countdown》、KBS《Music Bank》、MBC《Show！ 音樂中心》，唯獨不會參加29日的SBS《人氣歌謠》。 這是因為FIFTY FIFTY及所屬社去年曾被SBS時事教養節目《想知道真相》嚴重中傷卻未獲得道歉，因此通過抵制行為表達抗議。



FIFTY FIFTY是ATTRAKT公司在2022年推出的四人女團，去年憑一曲《Cupid》爆紅全球，星途一片明朗，怎料四名成員在製作公司代表安聖日慫恿下以遭到虧待為由提出解約，令組合活動全部泡湯。

這期間，SBS《想知道真相》對解約糾紛進行專題報道，但只報道了成員家屬對ATTRAKT不滿，卻對安聖日偷換著作權等問題絕口不提，且作為佐證的數據全部來自推算。 偏頗內容播出後立即遭觀眾指責，成為2023年被投訴最多的節目。



經過一年以來的多起訴訟，法院認定ATTRAKT不存在虧待成員的事實，反而安聖日及3名出走成員與華納音樂進行非法接觸，意圖以200億韓元買斷FIFTY FIFTY。 《想知道真相》遭到放送通信審議委員會「警告」制裁、承認錯誤並在三個月後停止重播，但始終沒有公開道歉。

ATTRAKT代表全洪俊在製作初代FIFTY FIFTY時，給成員們安排英語課程、租下江南區黃金地段的優質宿舍、每首歌都拍了MV，資金短缺時甚至賣掉自己的車子和勞力士腕錶，像對待女兒一樣對待成員，因此在遭到《想知道真相》抹黑後尤其受傷。



28日，全代表接受《文化日報》訪談，表示《想知道真相》對ATTRAKT和作為人的全洪俊犯下了巨大的錯誤，寧可不要SBS這一個宣傳途徑，因為「名譽和自尊比金錢更重要」。 全代表形容自己就像好好走在路上卻無端被揍、差點被SBS推向「經濟死亡」，除非SBS公開道歉，否則絕不會再踏入該台半步，亦禁止工作人員將CD送去SBS，激動控訴道：「擁有權力的集團或電視台，就可以為所欲為嗎？」

對於這一局面，《人氣歌謠》製作組也十分為難，既然FIFTY FIFTY未提出正式的參演請求，節目方也難以請求她們參加。



▽FIFTY FIFTY以原成員KEENA及四名新成員CHANELLE MOON、YEWON、HANA、ATHENA重組，26日通過Mnet《M Countdown》表演主打歌《SOS》進行電視台首秀：



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