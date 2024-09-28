韓佳人出道22年首開通YT，原因竟是想搞笑？！ 坦言「生活裡只有育兒」，不請家政阿姨原因引共鳴

演員韓佳人昨日開通YT頻道「自由夫人韓佳人」並更新第一支影片，首次公開價值20億的新堂洞豪宅及婚後20年神秘生活，立志在育兒生活之餘當一枚搞笑女！XD

韓佳人2002年為韓亞航空拍廣告進入影視圈，出道第3年人氣正盛時突然跟延正勳結婚，轟動一時。 《擁抱太陽的月亮》是她生小孩前最後一部作品，2016年和2019年先後生下一女一子之後，日常生活幾乎全被小孩佔據。



韓佳人公開自己的一日行程：「6點起床，7點給小孩吃飯，7點半送小孩（去學校），10點多回到家吃飯，下午2點第二輪接送，結束所有行程回到家是9點半。 週末更忙，要安排跟朋友們的play date、去各個補習班。」 韓佳人忙到經常在車上吃飯，除非老公或婆婆偶爾幫忙，空閒時間只有10點到2點這四個小時，所以完全沒辦法拍戲。 為壓制拍戲慾望，韓佳人的做法是少看電視。 她也坦言天生就是勞碌命，必須把時間安排得滿滿當當才安心，如果閒下來反而不知做什麼。



▽韓佳人的本月育兒時間表：



聊到外貌話題，韓佳人表示當年韓亞航空的海選要求就是「天然美人」，直到現在她也沒有做過任何外部加工，就連肉毒或填充都沒打過，全靠健康食物和營養補充劑從內部調理：「我認為健康的身體會發出光彩。」



韓佳人自認是乖乖女，大學聯考滿分400分裡考到384分，活到現在只有兩次叛逆之舉，一次是脫離原本想讀醫科大學的路線走進演藝圈，另一次就是跟第一次合作演戲的男演員談戀愛、早早結婚XD

因為對自己要求嚴格，韓佳人甚至無法請家政阿姨幫忙打掃房間，因為不願被人看到亂糟糟的一面：「家政阿姨過來之前，我都要先打掃一遍！」 這一點引起不少網友共鳴，很多人表示舉辦進到家裡的都是客人，就算是來檢查家電瓦斯也忍不住要先打掃一番，何況藝人還有隱私遭外洩的風險，十分理解韓佳人的完美主義。



因為一直被生活和自我束縛，韓佳人希望通過YT頻道帶來一些變化，且已定好方向：搞笑！ 被問到會否擔心搞笑形象影響戲路，韓佳人豁達表示：「以後接喜劇就行啦！」 讓人十分期待接下來的更新XD



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞