FIFTY FIFTY重组拒上《人气歌谣》！ 遭SBS抹黑未获道歉，老板控诉：「名誉和尊严比金钱更重要」

FIFTY FIFTY去年爆红后立即陷入分裂泥潭，今年换人重组后再次凭优质音乐获得好评。 最近FIFTY FIFTY积极出演各台宣传节目，却唯独缺席SBS《人气歌谣》，因为去年在舆论上充当挖角者帮凶的正是SBS节目《想知道真相》。

女团FIFTY FIFTY重组后於本月20日推出第二张迷你专辑《Love Tune》，26日开始出演各台打歌节目Mnet《M Countdown》、KBS《Music Bank》、MBC《Show！ 音乐中心》，唯独不会参加29日的SBS《人气歌谣》。 这是因为FIFTY FIFTY及所属社去年曾被SBS时事教养节目《想知道真相》严重中伤却未获得道歉，因此通过抵制行为表达抗议。



FIFTY FIFTY是ATTRAKT公司在2022年推出的四人女团，去年凭一曲《Cupid》爆红全球，星途一片明朗，怎料四名成员在制作公司代表安圣日怂恿下以遭到亏待为由提出解约，令组合活动全部泡汤。

这期间，SBS《想知道真相》对解约纠纷进行专题报道，但只报道了成员家属对ATTRAKT不满，却对安圣日偷换著作权等问题绝口不提，且作为佐证的数据全部来自推算。 偏颇内容播出后立即遭观众指责，成为2023年被投诉最多的节目。



经过一年以来的多起诉讼，法院认定ATTRAKT不存在亏待成员的事实，反而安圣日及3名出走成员与华纳音乐进行非法接触，意图以200亿韩元买断FIFTY FIFTY。 《想知道真相》遭到放送通信审议委员会「警告」制裁、承认错误并在三个月后停止重播，但始终没有公开道歉。

ATTRAKT代表全洪俊在制作初代FIFTY FIFTY时，给成员们安排英语课程、租下江南区黄金地段的优质宿舍、每首歌都拍了MV，资金短缺时甚至卖掉自己的车子和劳力士腕表，像对待女儿一样对待成员，因此在遭到《想知道真相》抹黑后尤其受伤。



28日，全代表接受《文化日报》访谈，表示《想知道真相》对ATTRAKT和作为人的全洪俊犯下了巨大的错误，宁可不要SBS这一个宣传途径，因为「名誉和自尊比金钱更重要」。 全代表形容自己就像好好走在路上却无端被揍、差点被SBS推向「经济死亡」，除非SBS公开道歉，否则绝不会再踏入该台半步，亦禁止工作人员将CD送去SBS，激动控诉道：「拥有权力的集团或电视台，就可以为所欲为吗？」

对於这一局面，《人气歌谣》制作组也十分为难，既然FIFTY FIFTY未提出正式的参演请求，节目方也难以请求她们参加。



▽FIFTY FIFTY以原成员KEENA及四名新成员CHANELLE MOON、YEWON、HANA、ATHENA重组，26日通过Mnet《M Countdown》表演主打歌《SOS》进行电视台首秀：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻