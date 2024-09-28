【K社韓國小百科】韓政府擬徵收「寵物稅」：或可減少寵物遺棄現象

以後養寵物也要繳稅了？？

最近韓媒報導了相關新聞，韓國政府正在考慮引入「寵物持有稅」，以確保與寵物（如狗、貓）相關的政策資金。 雖然這一措施旨在解決寵物遺棄等問題，但預計會面臨較大反對情緒，因為這是對之前未徵收的稅款進行徵收。

據悉韓媒《韓國經濟》報導，政府和國會正在制定將於明年1月實施的「第三次動物福利綜合計劃」，其中有關於向寵物主人徵稅的方案。目前由民間委員組成的專門委員會正在評估引入這一稅種的效果和方式。 主辦部門農林畜產食品部表示：「目前正在由民間委員主導討論多種政策方案，政府尚未決定政策方向。 」



專家們之所以考慮引入寵物持有稅，主要是因為政策費用的負擔。 根據2020年統計局的調查，養寵物的家庭達到312萬9000戶，佔總戶數（2092萬7000戶）的15%。 寵物的排泄處理以及對遺棄動物的保護等費用最終由全體國民承擔，因此有人持續主張應讓受益於政府政策的國民承擔相關政策費用。

如果引入持有稅預計可以減少寵物遺棄現象。 因為稅收增加後人們在決定養寵物時可能會更加謹慎。根據農林畜產檢疫本部的數據，去年遺失和被遺棄的動物總數達到113072隻。動物保護團體的相關人士表示：「在對人類的福利尚不夠的情況下，是否合理讓人們通過稅收來承擔狗、貓的福利費用，爭議很大。 」



政府和國會認為需要對寵物稅的引入進行公論化。農林畜產食品部在2020年實施第二次動物福利綜合計劃時曾表示「將在2022年之後，通過相關研究、利益相關者意見徵集和國會討論等方式對引入寵物持有稅或費用、動物福利基金進行中長期討論」，但實際上並未推動實施。尹錫悅總統在大選期間的宣傳影片中曾承諾：「寵物註冊後將能享受醫療保險的優惠，雖然需要繳納少量稅款。 」

作為寵物持有稅的替代方案，也有人提出建立基金或自助金。 這種方式相對於稅收而言，納稅人的抵抗心理相對較小，且可以將資金專門用於寵物政策。

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