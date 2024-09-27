「亚洲王子」张根硕首次透露抗癌心境，难忍哽咽落泪：「希望大家找到给自己力量的东西」

张根硕近几年鲜少拍摄影视作品，原来去年发现患上甲状腺癌、推掉行程专心治疗。 昨日张根硕通过个人YT频道首次分享抗癌期间的心路历程，为大家带去鼓励和安慰。

今年37岁的张根硕去年10月诊断出甲状腺癌，今年5月接受手术后正在定期检查和休养。 张根硕表示录这支影片并非宣传患病一事，而是因为病愈后获得了更加积极正向的心态，想跟病友们分享这些能量。

张根硕从28岁起每年接受健康检查，去年突然检出癌细胞，第一反应是：「内？ 我会死吗？」 因为家族里没有相关病史，张根硕花了很长时间才接受事实。



当时正值韩国医疗危机、预约不到手术室，一直等到今年5月底才做手术，於是取消了今年内所有工作。 这段时间只有张根硕本人和家人知道患病，拍摄《激赞网红》等工作期间从未透露病情或要求格外照顾。

因为无人知晓病情也就无人给他安慰和鼓舞，手术前两日张根硕偶然走进朋友的快闪店见到一件睡衣印有「Never Die Hospital」字样，瞬间感到莫大的感动和勇气，回忆起来仍忍不住哽咽，这次录影片就特地穿上这套衣服。



张根硕回忆手术过程称麻醉后就失去意识，再睁眼已经是6小时后：「当时感到非常冷，心想我做到了、全都结束了，在6小时的战斗中获胜了。」 术后面部肿胀令他感慨自己原来能丑到这个程度，立即拍照留念：「即便这么丑也要接受自己！」

张根硕表示自己的病灶很小，选择经口腔进行单侧微创手术、住院10天，3个月后复健结果很好也无需长期吃药，但仍叮嘱需要吃药的病友把药放在多个地方以免忘记。



经历这次，张根硕自认以更加积极的心态获得新生，决定改变生活路线、多多旅行：「有人认为甲状腺癌是『善良的癌症、轻微癌症、很快就能痊愈』，很难讲对错，但对於当事人而言，『癌』字带来的恐惧相当巨大。 最重要是接受事实，好好倾听身体需要什么。」

最后张根硕为身处困境的病友送上鼓励：「所谓运气，大概就是在发生好事之前会发生一堆不好的事，希望大家也会很快遇到好事。 就像我从这件衣服获得力量，希望大家也能找到带给自己力量的东西。 如果可以，我愿意成为这样的存在。」 很多网友留言表示对张根硕的分享感到共鸣。



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