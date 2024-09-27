朴珍榮回歸倒計時！ 11月退伍有望加盟朴寶英「一人兩角」新劇《未知的首爾》

昨日有消息稱GOT7成員朴珍榮將出演朴寶英主演的新劇《未知的首爾》、飾演學生時代密友，所屬社回應稱「正在積極考慮」！

《未知的首爾》是一部浪漫成長劇，講述除了臉蛋外一切都不同的雙胞胎姐妹通過互換人生的謊言尋找真愛和人生的故事。 朴寶英將在劇中一人分飾兩角，擔任兩位雙胞胎的角色。

朴珍榮接到的角色是「未知」學生時代結識的男生「湖水」，與未知有十分密切的聯繫（人名皆為音譯）。



朴珍榮先後以JJ Project和GOT7成員出道，通過多部影視作品展現了作為演員的實力，例如《Dream High 2》《會讀心術的那小子》《惡魔法官》和《由美的細胞小將》等。 其中在《由美的細胞小將》與金高恩的愛情線尤其受到觀眾喜愛，作為一部網漫改編劇，令不少觀眾請願修改真人版結局，足見其魅力。



朴珍榮於去年5月入伍服兵役，預計今年11月7日退伍，《未知的首爾》有望成為復出之作。

此外，《未知的首爾》由《五月的青春》編劇李江和《嫉妒的化身》《男朋友》《雖然是精神病但沒關係》《問問星星吧》導演朴信宇聯手打造，令觀眾期待感倍增。 早早就確定擔任主演的朴寶英更不必多說，今年憑新作《精神病房也會迎來清晨》獲得第三屆青龍系列獎最佳女主角，兩人的合作備受期待。



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