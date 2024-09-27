[有片]酷帥人資邊佑錫vs親切學長邊佑錫爭搶求職者「智媛」！韓國求職與兼職平台聯手二合一廣告影片公開

韓國人力資源技術企業Job Korea邀請代言人邊佑錫拍攝廣告，今日公開「Job Korea X Albamon統合品牌企劃」影片，邊佑錫以兩種不同造型登場，一個是親切地為求職者說明兼職平台的人資，另一個則是有點酷又帥氣，以AI工具為求職者媒合並尋求轉職機會的人資，不同魅力進攻求職市場。

本次廣告的訴求也提到，現在是一個N就業者的時代，也就是表示一人很可能同時擁有正職與兼職的工作，我們所稱的斜槓就業，很可能以求職者的興趣或人生規劃來尋找不同的職業類型。演員邊佑錫也化身為兩個不同的人力資源專家，分別代表就業平台Job Korea 與兼職平台Albamon，為求職者「智媛」規劃下一步該尋找兼職還是轉職。



廣告中不但強調多樣化的兼職可以累積社會經驗，另一面對於經驗豐富者也可依照過往經歷以AI大數據分析，為求職者找到更合適的轉職跑道，劇情也表現出兩方都再爭取好人才，不過廣告中也強調Job Korea 與Albamon兩大平台都分別是韓國正職與兼職的領導者，最後也提到說兩平台強強聯手就別再爭搶「智媛」了，大家都是一家人。粉絲們也能夠一次看到不同魅力的邊佑錫，廣告效果十足。



當然「智媛」也以諧音梗「支援」來反映出兩大平台將成為求職者的好幫手，本廣告在電視上推出15秒鐘的版本，而今日近2分鐘的完整版也透過YT頻道公開。



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