利特在台节目确定《厨师的迫降：客家厨房》！现身桃园球场，凌晨直播又卖金门高粱XD

Super Junior利特23、24日在台湾拍摄实境节目，24日在桃园棒球场录影被不少人目击，制作的客家电视台（客台）随之在社群公布节目名称，而深夜利特直播不仅谈到节目也再度「卖」起代言的金门高粱。

*先前报导回顾：

〈‎Super Junior利特直播又松口另一档台韩合作节目！与台星江宏杰、温升豪合影也曝光〉

‎〈醉到变代言人？Super Junior利特上半年尝金门高粱醉倒「睡播」，下半年马上接到代言！〉‎

利特和江宏杰、温升豪、Judy一同在桃园球场场外卖起客家味的「梅干扣肉汉堡」和客家仙草茶，令人惊喜的是，节目班底竟然还有韩国知名厨师李元日、tripleS台籍成员念（许念慈），组合引发目击的台湾球迷兼粉丝疯狂！客台随之公布节目名《厨师的迫降：客家厨房》，会叫「厨房」正和台湾网友兴起的计算「灶跤大赛」有关。



成员们摆摊之余也到桃园棒球场内观赏中华职棒统一狮与乐天桃猿比赛，跟著「猿风应援」成为场边焦点，念还到应援台献跳自家tripleS的〈Girls Never Die〉，利特在场内播放Super Junior名曲〈Sorry, Sorry〉时也秀了几下。



凌晨，利特照惯例在活动过后开直播和粉丝E.L.F.聊天，他公开节目名字叫《厨师的迫降：客家厨房》之时还很讶异粉丝怎么都知道，笑粉丝「为何装不知道」，客台小编看到这状况也很有趣的说：「哥你没有跟小编套好招啊！如果知道你要直播公布节目名称我就不先说了。」



节目聊得差不多了，他又拿起前一天拿到的金门高粱「白金龙赤焰金门高粱酒绮香紫」，透露厂商告诉他同款酒因他完售，数度向镜头鞠躬喊「谢谢」、「谢谢大家」。有趣的是，利特又收到不同款的金门高粱，还是尚未公开贩售的全新限量款，足见厂商对他这名新代言人的看重。利特大介绍特介绍，一副又像前一晚「直播带货」，E.L.F.也更加期待属於他代言的酒是何种模样、广告拍得会如何了。

▼利特完整直播



《厨师的迫降：客家厨房》将在12月6日首播，而金门高粱代言广告将在他来台录影‎《SCOOL》决赛前后一同拍摄。

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