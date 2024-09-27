羅PD粉絲見面會周邊公開！種類真的不輸愛豆：「叮」的手燈、人臉語音吊飾，都讓人想要入手 XD

今年5月，羅暎錫PD在《百想藝術大賞》電視部門上奪下「男子綜藝賞」，此前他立下賭約得獎就要去借可容下2萬人的高尺天空巨蛋來開粉絲見面會，結果...他真的獲獎，事後也表示會兌現承諾。

最終敲定10月5日在千人場地 Myunghwa Live Hall 舉行《Egg高中4年級9班-羅暎錫首場粉絲見面會with Uber Taxi》，還因為賣太好直接加場10月6日。公開的見面會海報中，羅PD一人分飾4角，既是放送部的羅一錫，也是樂隊部的羅二錫，還是美術部的羅三錫，更是運動部的籃球員羅四錫。



今日（27）公開了見面會的官方周邊，總共有14種。包含「叮」手指應援手燈、羅暎錫語音玩偶吊飾（捏了會有「叮」的聲音）、小卡組、裝飾貼紙、貼紙、壓克力鑰匙圈、壓克力立牌、學生證、掛繩組、名牌、放送部手機支架、年曆海報、美術部小鏡子和運動部滑鼠墊，種類真的不輸愛豆啊 XD



看到周邊的網友們紛紛留言表示：「真的是愛豆周邊啊（掏錢包）」、「藝瑟PD製作的時候應該很幸福」、「帶著前輩想做什麼就做什麼」、「捉弄上司的味道」、「爲什麼質感這麼好」、「我想要語音吊飾」、「吊飾是用絲襪套在臉上的照片嗎」、「哈... 我都想要嗚嗚嗚」、「瘋了 沒必要這麼努力吧」等等。

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