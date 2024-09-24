醉到變代言人？Super Junior利特上半年嚐金門高粱醉倒「睡播」，下半年馬上接到代言！

還記得Super Junior 1月來台舉行Fan Party，YouTube直播喝高粱喝醉嗎？昨（23）日利特來台灣拍攝客家電視台實境節目，直播中正式宣布自己當了金門高粱代言人！

先回顧1月利特來台灣的直播，利特完成高雄Fan Party後深夜開播，一開播就躺在沙發上一副睡著，閉眼說和隊友神童與始源吃鼎王喝了高粱酒，本來只想喝可樂但被始源勸酒，最後喝了4杯喝醉了，現在全身上下包括頭都在痛。打起精神坐起來後，他又說全身無力閉眼躺下了，嘴裡不斷喊著很冷、哪裡痛哪裡痛、自己醉了就是會全身無力……



他不斷強調自己只是休息沒有睡著，卻說自己做夢了還進入幾分鐘靜音，睡到經紀人都跑來來關心他，他見經紀人還調皮將鏡頭對準，而經紀人這一關心，總算才打起精神起做自己該做的事：收行李。



而昨天他受客台餐廳實境節目邀約前來錄影，公開了自己先前也透過直播透露的「傳統的台灣商品代言」，正是金門高粱酒相關產品！利特拿著收到的「白金龍赤焰金門高粱酒綺香紫」，表示是廠商主動請他率先公開代言內容的。他看粉絲留言得知很多金門知識，也講了一些自己和高粱酒的故事，包括上述直播醉倒（他記成4月L.S.S.演唱會時，但其實是1月Fan Party），他猜測應該是那樣才有了此契機，也表示是因為Super Junior受到台灣人很多的喜愛才能得到這樣的禮物、這樣的機會。



利特稱讚好幾次赤焰酒的瓶身設計「很漂亮」，並和粉絲互動，聊聊自己未來代言的酒瓶身設計，會不會是印上自己的臉、會不會送小卡、台灣以外能不能買……等等，他說現在還不知道會怎麼樣、廣告也還沒拍，不過親切的說會再幫忙詢問，講著講著一度被粉絲笑說是不是在「直播帶貨」，相當搞笑。



現在粉絲E.L.F.終於知曉利特代言台灣何種產品，雖然他代言的廣告連拍都還沒拍，但已引發E.L.F.瘋狂購買利特拿到的酒想喝同款！還有一些ELF開始創意P圖包裝（編：「躺著超適合！」）！



另外，利特也透露客台餐廳節目拍得很順利、氣氛很好呢！

▼利特「睡播」&高粱酒「直播帶貨」（誤）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞