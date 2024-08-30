台韓合作選秀《SCOOL》利特是MC！韓國導師SUPER JUNIOR銀赫、FTISLAND李洪基、Yuju還有崔英俊

台灣天空娛樂與韓國SBS M跨國合作之男團選秀《SCOOL》，先前在台灣已傳出導師陣容除了已公開的台灣藝人羅志祥與婁峻碩之外，還有韓國藝人SUPER JUNIOR的利特與銀赫、FTISLAND李洪基、GFRIEND出身Yuju（裕株），今日上午SBS M正式宣布陣容，稍有差異。

＊先前報導：

〈台韓合作選秀《SCOOL》傳FTISLAND李洪基、SJ利特銀赫、GFRIEND Yuju當導師〉

首先，SUPER JUNIOR利特並非先前流傳是《SCOOL》導師而是MC（主持人），SBS M表示利特擁多年節目與頒獎典禮主持經驗，擁超群的主持實力與機智口才，期待他能成功引領《SCOOL》。



導師陣容確實有SUPER JUNIOR銀赫、FTISLAND李洪基與GFRIEND出身Yuju，不過還多了編舞家崔英俊。SUPER JUNIOR主舞銀赫和K-POP知名編舞家代表崔英俊（又譯崔容俊），將在舞蹈與整體表演給予銳利評價；FTISLAND主唱李洪基將在歌唱方面冷靜評判；曾為GFRIEND主唱，現在作為solo歌手活動的Yuju，會同時針對歌唱與整體表演給予評價。台灣方面則有羅志祥和婁峻碩，前者為唱跳歌手，後者為饒舌創作歌手並在男團五堅情活動。



《SCOOL》是為了培養全球性男團的選秀節目，將展現韓國與台灣少年往全球男團發展並出道的旅程，除了在韓國SBS M與SBS FiL播出外，台灣由台視、三立都會台、年代Much台、LINE TV、Hami Video播出。



另外，韓方宣布消息後，台方也舉行記者發布會，羅志祥和婁峻碩出席，婁峻碩受訪中提到見到SUPER JUNIOR表面上要維持導師尊嚴裝鎮定，但「心臟快要爆掉了」。（下方影片23:21）



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