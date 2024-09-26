【韓網熱門】李世榮：最好的朋友建「黑粉俱樂部」，道歉後仍未停止！網友：同齡黑粉最可怕

實力派女演員李世榮做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》，講述了友誼的痛苦，自爆被最好的朋友「背後捅刀」！

李世榮曾在現象級韓劇《大長今》中飾演嫉妒女主角「長今」天生味覺的女二號「金英」的童年角色。 李世榮回憶道：「當時去學校，男同學們都會取笑我。 （我因）《大長今》出名後，有朋友還開設了反對我的網站（Anti-Cafe/黑粉網站）。」 父母得知此事後對她說：「最近和你關係很好的那個朋友，不要太過親密喔。」 她假裝沒聽見，沒有太在意。接著李世榮補充道：「有一天在學校，其他同學告訴我，『那個朋友開了反對你的網站，你還跟她一起玩嗎？』 我問她『妳真的這麼做了？』 她坦白說『是的，對不起』但那位朋友道歉後，仍然繼續活動在反對我的網站上。」



韓國網友評論：

1. 瘋了

2. 為什麼啊？

3. 真的都是一群神經病

4. 果然欺騙、嫉妒是最噁心人的

5. 失去了對人類的喜愛

6. 那個時候李世榮應該才是國小生吧，那個年紀的小孩經常做些惡魔般的事情，然後還很厚臉皮，完全不覺得自己做錯

7. 小小年紀就這麼嫉妒人啊

8. 看到這個節目，當事人應該知道說的就是自己吧，她應該不知道什麼叫做羞恥，你做過的每一件事情最終都會回到自己身上

9. 大部分童星好像都有小時候被孤立的回憶，李世榮真的太痛苦了

10. 嫉妒同性別的人，真的太醜陋了

11. 童星真的有很多同齡人黑粉，幾乎每個人都遭到過孤立

12. 我特意去翻了一下，是她國中一年級時候的事情

13. 國一，那不就是14歲？？ 小小年紀做的事情這麼惡劣，她那麼小就心靈受到了傷害

14. 金裕貞小時候也被嫉妒過，有人建了黑粉俱樂部，她媽媽還起訴了，被告居然還有臉抗議

15. 即使那個年紀的孩子因為嫉妒做出這種事情，但搞得身邊人盡皆知的話，只能說是完全沒家教的惡魔，事情被揭發後還繼續做下去，大受衝擊

16. 聽者都覺得訝異，為什麼她說的時候會這麼若無其事的樣子，好奇怪啊，不會生氣嗎？？

17. 樓上的，她也不可能氣急敗壞地說啊，是她的經歷，而且事情已經過去這麼久了，才可能這麼若無其事地說出來

18. 真的有這種人，在你面前說好好相處，背後卻瘋狂辱罵你，太可怕了

19. 李世榮小時候漂亮得像個洋娃娃，演技又很好，我記憶裡的她比起《大長今》，更多的是《女老師vs女學生》中被欺負的模樣，後來她就很少活動，集中於學業了，對她的印象開始模糊

20. 她說過這件事情之後她就故意裝得有些不知天高地厚，反正不管怎麼樣同學們都會嫉妒她

21. 對，就因為嫉妒她的人很多，她後期反而更加大膽、恣意

22. 怎麼會有人嫉妒成這樣啊，可怕，不知道那人現在有沒有反省

23. 如果我的朋友很有名的話，我只會更喜歡，完全不理解這群人的心理

24. 小時候就那樣的話，一輩子都會是這種性格，這已經不是普通的壞行為了，這是主動作惡啊，天生的壞種

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