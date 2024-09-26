HYBE否認公關人員貶低NewJeans日本成績：反而幫助她們積極宣傳

HYBE公司對其公關（PR）員工涉嫌貶低NewJeans在日本成績一事做出了回應。

HYBE娛樂通過官方網站發佈聲明，回應了在CBS廣播節目《金賢貞的新聞秀》中首爾新聞記者張亨宇（音譯）的發言。

HYBE表示：「該記者在7月17日提到NewJeans的日本演出時，寫道『在當地專輯銷量達到了102萬張』，但根據當時的數據，實際上日本當地的銷量大約是5萬張，而超過90萬張是在韓國銷售的。 作為企業的公關負責人，無法放任錯誤資訊不做更正，因此請求了修改。 如果按照文章所述，僅在日本就賣出102萬張，那可能會讓人推測全球銷量達到了數千萬張。 如果不更正錯誤資訊，可能會給市場和投資者帶來巨大的混亂，因此我方要求修正，作為公關負責人，根本沒有理由貶低NewJeans的成績。」



HYBE補充說明，HYBE公關部門曾派遣工作人員前往日本協助媒體緊密跟進NewJeans在東京巨蛋的粉絲見面會現場，確保媒體順利採訪並獲得積極報導。 為了讓外界更好地感受到NewJeans在日本的人氣，HYBE公關還向其子公司提議支持媒體對演出和快閃店的採訪，因此多篇關於NewJeans在日本人氣的現場報導得以刊出。

HYBE還對「Gaslighting」的發言作出了解釋，表示記者曾詢問「持股比例不到20%，怎麼可能奪取控制權？ 」在回答過程中，公關人員解釋說在娛樂行業如果製作人與藝人關係緊密，有可能在不受股權比例影響的情況下進行嘗試，該表達是在這個語境下出現的。 至於張記者提到的與媒體負責人高爾夫球局一事，公司表示該日程早在今年5月就已安排，但由於局勢變化，考慮到在敏感時期進行該活動不太合適，最終取消。 HYBE指出，張記者在與公關負責人業務通話時進行了錄音，並將內容洩露引發爭議事件。 對此公司在7月向媒體發出內容證明以示抗議。 然而張記者依然在節目中以「爆料」為名，未經對方同意公開了與公關人員的通話內容。 HYBE譴責這嚴重違反了記者應遵循的職業道德，公司將對此作出嚴肅回應。



此前，首爾新聞的張記者曾通過電話連線出演CBS廣播節目《金賢貞的新聞秀》，他聲稱：「在撰寫NewJeans東京巨蛋演出的相關報導時，HYBE方面請求修改其股票相關的文章。 雖然事實錯誤需要接受糾正，但他們扭曲了藝人的成績，做出了無法理解的貶低行為。」

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