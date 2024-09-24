【重要快讯】女团GFRIEND将在「十周年」重组活动！音乐业内人士透露明年一月她们将重聚

看到这个消息真的是让人激动不已啊！小女友～～～～

今早韩媒joynews24独家报导的最新消息，据多名音乐业内人士透露，GFRIEND 将在明年一月开启新计划项目。据悉，他们正在为2025年1月GFRIEND出道10周年的粉丝们准备一份拥有非凡意义的礼物。



这次计划将由与GFRIEND一起走过出道及成长过程的Source Music负责。据说，虽然GFRIEND的成员与Source Music的公司如今已不同，但双方一直保持良好的关系并持续交流著。因此，该计划也将顺理成章地与Source Music合作。

GFRIEND於2015年1月出道，以多首热门曲〈从今天起我们〉、〈Rough〉、〈NAVILLERA〉、〈Time for the moon night〉、〈Crossroads〉...等充满力量的表演和抒情感性的旋律赢得了许多人的喜爱。团队也成功缔造了许多中小公司的奇迹纪录，荣获各大音乐颁奖典礼的重要奖项。



而GFRIEND与Source Music的专属合约於2021年5月到期全员不续约，团体活动停止。成员们各自以团体VIVIZ、solo歌手、演员等身份继续演艺活动，成员之间维持著很好的关系，为彼此加油打气。



明年即将迎来出道十周年的GFRIEND计划再次聚首，为长期陪伴在身边并支持著她们的粉丝，送上一份特别有意义的礼物。

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