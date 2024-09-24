媽媽公開為金在中徵婚！但若結婚媳婦會有8個大姑，媽媽與姐姐急認領家務XD

《新品上市便利餐廳》繼上一集，新集終於公開金在中回老家後與「超大家族」合體的樣貌，不過只能算「一半」，先前公開了和大姐與爸媽相處的片段，此次多了二姐、六姐、七姐與八姐還有幾個外甥們。

*上集回顧：金在中公開替爸媽蓋的60億豪宅！媽媽催婚卻也溫柔要他「別有壓力」‎

十幾個人餐桌上閒聊，剛被父母催婚的金在中詢問姐姐們對於自己結婚的意見，想不到姐姐們竟然分兩派，大姐和二姐認同一定要結婚，大姐覺得一個人回家太淒涼，一定要結婚，而六姐到八姐反對結婚，認為金在中又不是不想結婚，只是還在等適合的對象。



結果，二姐突然拋出一個問題：「好像沒有人敢嫁，感覺要過小媳婦生活了，怎麼敢來啊？」六姐也說想到就怕。棚內看著影片的李燦元直言金在中未來的老婆會有高達8個大姑，金在中：「啊──不行，不要提這個！真的會結不了！」結果姐姐們開始自主認領家務，希望不要讓未來媳婦嚇到跑走，大姐洗碗、二姐準備食物、六姐打掃、七姐幫忙顧小孩、八姐當酒友，媽媽也爽快地答應煮飯，金在中附和媽媽說要一起煮。



開心認領完工作，爸爸媽媽又開始說結婚的好處，爸爸說不能沒有媽媽，媽媽也說不能沒有爸爸，爸媽放閃讓姐姐們異口同聲：「知道！」但媽媽最後補一句「不要太有壓力」讓金在中更有壓力了。搞笑又可愛的是，結尾製作單位悄悄採訪媽媽，媽媽公開徵婚：「如果有喜歡在中的人，毫不猶豫聯絡吧！」



除了以上內容，餐桌上姐姐和金在中也展現「真姐弟情感」，六姐孩子說曾誤會金在中是BTS防彈少年團一員，是粉絲ARMY的六姐馬上回應：「BTS更帥！」媽媽回憶自己過去教育兒女是「連坐法」，其中金在中特別善良，有一次教訓去遊戲廳的他說要砍斷他的手，金在中認錯並請媽媽「砍斷吧」。媽媽後來透過遊戲廳老闆才知道金在中其實是去卡啦OK練唱，媽媽稱讚金在中唱得好，八姐不留面子吐槽金在中那時根本唱不好XD。



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