《致我的解離》申惠善一人分飾兩角！「讀了劇本僅1小時就決定接演」

曾演出多部人氣韓劇《哲仁王后》《今生也請多指教》《歡迎回到三達里》等的女星申惠善，今日將再度推出新作《致我的解離》，劇中她將一人分飾兩角，雖然是同一個人卻擁有兩種人格。她也在稍早的製作發表會上透露，僅閱讀劇本短短1個小時就決定接演本作品。

9月23日在首爾舉行的電視劇《致我的解離》製作發表會，主要演員們都出席活動，《致我的解離》劇情描述一位電視主播朱恩好（申惠善飾）發現自己體內還存在另一個新的人格，而朱恩好與前男友鄭賢武（李陣郁飾）之間有著隱藏的傷痛，如何相互治癒並再度感到幸福？



《致我的解離》由《請輸入檢索詞WWW》《二十五，二十一》《有院子的家》等作品的導演鄭志賢執導，主要演員包含申惠善、李陣郁、姜勳、趙慧珠等人，展現全新愛情作品。導演也提到，雖然這是描述劇中的主角朱恩好如何從解離性認同障礙這個疾病中重新找到幸福的故事，但不僅是恩好這個角色，其他的角色也一樣為大家傳達了幸福與安慰的訊息。



其中一人分別飾演兩個人格的申惠善表示，朱恩好是一位工作了14年的主播，但似乎始終在等待一個機會能夠大顯身手，朱惠利這角色則是雖然看起來很熱情，但實際上卻是位很無聊的人，這是恩好的另一個人格，在停車管理所工作，也許看起來有點無趣，但她卻充滿熱情並感受幸福的角色。



申惠善也提到自己選擇接演《致我的解離》的原因，她表示劇本本身就相當有趣，以她本身的經驗來說是相當新鮮的，申惠善看了劇本在短短1小時左右就決定接演，也令大家相當好奇她口中所謂的有趣劇情，《致我的解離》將於今日晚間10點首播。



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