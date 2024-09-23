TXT大哥然竣憑藉solo新歌〈GGUM〉榮登日本Oricon榜單冠軍！MV也成功突破千萬觀看～

然竣（YEONJUN）憑藉其個人Mixtape在全球音樂榜單上拔得頭籌。大家也聽過他的新歌了嗎？

根據日本 Oricon 公信榜於9月19日發佈的榜單，然竣的新歌〈GGUM〉以3194次下載量一舉奪得「每日數位單曲榜」的冠軍。而在當天，然竣是唯一進入榜單的海外歌手，展現了他在日本當地的強大影響力。

▼〈GGUM〉MV公開三天，目前累計觀看次數1079萬次：



全球最大的音樂串流平台Spotify上，該曲也登上了韓國、泰國、沙烏地阿拉伯等7個國家/地區的「每日熱門歌曲榜」（9月19日榜單）。



該歌曲截至20日早上9點，已在32個國家/地區的iTunes「熱門歌曲榜」上位列榜首，並在「全球iTunes歌曲榜」和「歐洲iTunes歌曲榜」中分別獲得了第一和第二的佳績。〈GGUM〉也於20日凌晨在日本主要音樂平台LINE MUSIC的即時榜「熱門歌曲100」中奪得第一。此外，然竣演唱的Coupang Play韓劇《凌晨兩點的灰姑娘》OST〈Boyfriend〉的MV，於19日晚間8點登上了「音樂MV熱門100」榜單的頂端，人氣相當高。

▼〈GGUM〉在Studio Choom上的高清舞台版本：



然竣在出演《Music Bank》時透露：「因為太緊張所以一整晚都沒睡著，現在也感到非常激動和緊張。」然而音樂一下，他便展現了作為「K-POP代表舞者」的堅強實力，完美駕馭了整個舞台，絲毫看不出他的緊張心情。



下一場表演〈GGUM〉的舞台，會是在26日的 Mnet《M Countdown》。



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