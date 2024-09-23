【韓網熱門】網評很不好的《媽朋兒》男主台詞
廣告

【韓網熱門】網評很不好的《媽朋兒》男主台詞

韓劇   2024年9月23日   星期一14:24   Sani  

（封面圖源：《媽媽朋友的兒子》截圖）

承效：「我不可以留在這裡，會有壞的想法，不可以有的想法。 非常廉價、低級、不良的想法。」

石榴：「我喜歡不良食品，所以有壞的想法也沒關係。」
承效：「那麼壞的舉動呢？」
石榴：「也可以有。」
（圖源：《媽媽朋友的兒子》截圖）

韓國網友評論：
1. 台詞好土好肉麻啊救命
2. 好像20年前的網路小說
3. 堪比晨間狗血劇
4. 20年前的周末劇裡富家千金跟窮人家長男私奔後講的台詞
5. 都2024年了，就給我看這個？
6. 單看台詞還以為是兄妹禁戀kk
7. 這兩位都三十多歲了，不是高中生啊
8. 都是成年人了，講些成年人該講的台詞吧！ 哎唷kkk
9. 作家貴庚...？
10. 真能講出這樣的話嗎？ 我都替演員感到羞恥
11. 演員們肯定是遭遇劇本詐騙了...
12. 哪有這種浪漫喜劇男主啊，把女生討厭的行為做了個遍 ᅲ 吵架鬥嘴、大喊大叫、責怪女生、低級... 哪裡有浪漫的點
11. 演員都很美很有實力，這樣的組合很難見到，真的只能這樣而已嗎？ ㅠㅠ
12. 也許是因為從小一起長大，而且是女主全家住的房子，我個人認為是可以理解的kkk
13. 完全靠義氣在追這部，可惜了兩位好演員
14. 氣死我了，兩位就當沒拍過這個劇，通過另一部愛情喜劇再會吧

出處：https://theqoo.net/hot/3414987037

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 【韓網熱門】網評很不好的《媽朋兒》男主台詞
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手