車勝元＆柳海真《一日三餐Light》首播收視就破11％！又有一位超豪華嘉賓要登場，是「韓劇男神」金南佶！

tvN綜藝《一日三餐Light》是講述走遍全國農村、山村、漁村獲得的所有材料製作三餐的節目。10年間一起做飯和吃飯默契十足的車勝元和柳海真，將展轉於農村、山村、漁村各處，盡情享受韓國的夏天。

《一日三餐Light》20日首播全國收視11.4%、首都圈收視11.7%，真的非常厲害啊！而這季的嘉賓也非常厲害，在第1集登場的國民歌手林英雄後，金高銀、嚴泰久也會作為嘉賓出演，成爲話題。今日（23）據韓媒報導金南佶也將登場，他的經紀公司 GILSTORY 娛樂回應：「金南佶作爲嘉賓已結束 tvN《一日三餐Light》的拍攝。」



金南佶與車勝元是演藝界親密的前後輩，他一直表現出對車勝元尊敬之心，還曾在2011年《最佳愛情》作爲飲料模特登場，展現尊敬和義氣。而他與柳海真也曾一起合作過電影《海盗：奔向大海的山賊》，會展現什麼樣的化學反應也備受關注！



另外，金南佶、金成均、李荷妮、BIBI主演的《熱血祭司2》預計在今年下半年播出，將延續第一季的概念，以正義感爆棚的熱血祭司「金海日」，在追查九潭區所發生的毒品事件後，轉至釜山所展開的故事，是一部極限合作又充滿喜劇元素的作品。而這季還有盛駿加入，他將以大反派的形象登場。



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